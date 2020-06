Dalarnas näringsliv håller emot coronakrisen: "Det är ingen konkursvåg"

Dala-Demokraten har tittat närmare på konkursstatistiken från affärs- och kreditinformationsföretaget Upplysningscentralen (UC).

UC sammanställer varje månad alla företagsnedläggningar runt om i landet. Statistiken täcker in aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga privata personer.

UC:s siffror visar att Dalarnas näringsliv hittills stått emot coronakrisen relativt väl – sett strikt till konkursutvecklingen.

Under januari-maj i år jämfört med motsvarande period i fjol ökade konkurserna i Sverige med 16 procent.

Dalarna uppvisar för samma tid en nedgång med 2 procent; det var totalt 66 Dala-konkurser under januari-maj i fjol, 65 i år.

Bara fem av 21 län uppvisar en minskning; i rangordning Gotland (minus 21 procent), Västernorrland, Östergötland, Kalmar och så Dalarna.

De fem värst drabbade länen sett till konkurser hittills i år har varit Norrbotten (plus 52 procent), Värmland, Skåne, Västra Götaland och Jönköpings län.

Coronapandemin bröt i och för sig ut på bred front först under mars månad; i Sverige och däribland i Dalarna.

Men även om man bara synar konkurserna under april och maj så står sig bilden att Dalarnas näringsliv hittills varit relativt motståndskraftigt.

Under april var det oförändrat antal företagsnedläggningar i länet jämfört samma månad 2019; tio stycken.

För maj registrerade UC visserligen en distinkt ökning till 16 konkurser i Dalarna jämfört med elva i maj 2019. Men detta är en normal historisk nivå i Dalarna. Under de senaste fem åren har konkurserna just under maj legat i spannet cirka 10-20 stycken.

En av länets mest erfarna konkursförvaltare, advokat Henrik Jalkenäs, hade räknat med något större negativa coronaeffekter på länets företag.

Men han är ändå inte direkt förvånad över UC-statistiken hittills.

– Det brukar vara mycket större svängningar i konkurser i de större städerna.

Henrik Jalkenäs påpekar också att det i huvudsak inte är coronaeffekter som fått en del Dalaföretag på fall under våren.

– Många av konkurserna som varit har inte haft direkt koppling till corona utan har haft andra orsaker.

Att coronapandemin hittills inte slagit så hårt mot näringslivets överlevnad som en del befarat, tror Jalkenäs beror på framför allt två faktorer:

* Regeringens ekonomiska krispaket.

* Ett gott samarbete mellan företag i länet att hjälpa varandra i möjligaste mån.

– Mycket förklaras av de stödåtgärder som staten har satt in. Det har gjort att många företag har klarat sig och att de kunnat övervintra under coronakrisen, säger Henrik Jalkenäs.

Och tillägger:

– Många företag verkar också ha haft egna överenskommelser med sina leverantörer och hyresvärdar att inte jaga på varandra med krav om betalningar.

Många av konkurserna som varit har inte haft direkt koppling till corona...

Huvudprognosen från Henrik Jalkenäs är att det fortsätter att vara en förhållandevis lugn utveckling av konkurserna i Dalarna under resten av året.

De hävda reserestriktionerna inom Sverige nyligen hjälper till exempel turismen, och därmed restauranger och hotell, att komma igång igen.

I sammanhanget framhåller advokaten att det för övrigt hittills varit utmärkande få konkurser inom länets restaurangnäring.

Men Henrik Jalkenäs skjuter samtidigt in en brasklapp att det finns en viss risk för att även Dalarnas näringsliv skulle kunna svepas med i en fördröjd konkursvåg, som i så fall visar sig i höst.