Dalatrippel på V5

SOLVALLA. Solvalla blev lite av “Dalvalla” under onsdagskvällen då hela fyra av tio lopp vanns av hästar från dalatravet. Tre av segrarna kom inom V5-spelet som föreagick V86-omgången och där tog Leif Witasp en dubbel genom att vinna från ledningen med Chablis Ribb och från tredje ytter med Will I Am. Han gav sig iväg knappa varvet kvar och landade utvändigt om storfavoriten Mellby Hurricane. 300 kvar tryckte Witasp gasen i botten och i allra sista steget fick han tag i ledaren. Segertiden blev 1.14,7a/2 140 meter.

Oskar J Andersson avrundade sedan V5-omgången med Emma-Sara Sjöbergs Dark Roadster som hade allt under kontroll efter snabb start till ledningen. Segertiden blev 1.14,3a/1 640 meter.

På V86 tog Klaus Kerns Give Me Ten andra raka segern tillsammans med Erik Adielsson och även här från ledningen. Segertiden blev 1.15,0a/2 640 meter.

- Det är en häst med fin gång som är väldigt behaglig att köra, sade Adielsson.

- Han är lite trög men jag kände mig väldigt bekväm sista 200, tillade han.

Mats Persson