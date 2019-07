Dålig lukt irriterar och förbryllar Avestaborna – "Kan bli en odör"

I Avesta tidnings Facebook-grupp "Snacka om Avesta" har flera personer under de senaste dagarna skrivit undrande inlägg om en dålig lukt som kunnat skönjas från både balkonger och inomhus.

Men vart lukten kommer ifrån är ett mysterium. Man har misstänkt både Green Soil och Värmevärden men inget av företagen har själva märkt av att det skulle vara någon extra illaluktande lukt de senaste dagarna.

Christian Ek platschef vid Värmevärden i Avesta berättar att de tidigare haft problem med sophanteringen då de fick tre tusen skadade balar som kan ha spridit lukten men att de har paketerat om dessa nu.

– Vi hanterar ju avfall så det är klart att det ibland kan bli en odör även om vi ständigt arbetar för att det inte ska spridas till befolkningen, balarna är dessutom fixade för ett tag sedan, förklarar Christian Ek .

Han själv har inte lagt märke till någon illaluktande doft men han har själv inte varit på plats de kvällar som folk skrivit att lukten har varit.

–Det jag kan medge är att det i förra veckan luktade från oss, men i dag känner jag mest från spånhögen, säger Christian Ek.

Han berättar vidare att lukten kan bli något värre på grund av regnet som varit och hettan som nu kommit.

–Det är viktigt att vi inte stör omgivningen, vi plastar in allt material för att det inte ska lukta, vi göra vad vi kan, säger Christian Ek.

Green Soil ligger granne med Värmevärden och producerar och tar hand om matjord och gödsel.

Peter Green är ägare till Green Soil och menar att det kan lukta men han frågar sig om det verkligen kommer ifrån deras verksamhet.

– När vi skickade ut information till de boende i Prästjorden om att vi skulle vilja bygga ut vår verksamhet var det som att köra pinnen i ett jordgetingbo.

–När folk sen väl kom hit så reagerade de med att "det luktade ju inte så illa", många tror kanske när de hör "gödsel" att det ska stinka rejält, men vi hygieniserar så alla bakterier dör vilket tar bort odören, fortsätter Peter Green.

Han förklarar vidare att hästgödsel inte luktar så farligt utan det brukar vara kogödseln som har en mer illaluktande karaktär. Kogödseln tar de hand om just nu och under ett par veckor under ett helt år.

– Kanske kan det vara den som folk reagerat på i kombination med värmen och vår granne värmevärdens sopor, men det är bara en gissning, säger Peter Green.

Även om Peter Green inte tror att det är Green Soil som sprider odör över delar av staden så vill han förflytta verksamheten längre bort från människor, men det krävs att Avesta Kommun köper tillbaka tomten.

– Vi börjar kolla efter andra platser, för att kunna utöka verksamheten utan att människor runt omkring ska bli påverkade eller hantera diskussioner kring det hela, förklarar Peter Green.