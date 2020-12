Dalregementet – Här är militärhistorien som börjar 1625

Under 375 år, från 1625 till och med 2000, var Dalregementet i krigsberedskap under olika former. För att nämna historiska slag var Dalregementet involverade i Slaget vid Lützen den 6 november 1632, som var ett av de största fältslagen under det 30-åriga kriget.

KLART: Dalregementet återetableras

Men Dalregementet härstammar ännu längre tillbaka och historien berättar om regementet som härstammar från de dalafänikor som uppsattes 1542. 1612 åtog sig provinsen Dalarna för att årligen hålla 900 man till kungens tjänst. 1617 slogs man samman med andra förband och tillhörde då Upplands storregemente tillsammans med Västmanland.

I början av 1700-talet deltog man i alla marscher under Karl XII:s flagg. Men fienden var övermäktig och en stor del av manskapet vid Dalregementet stupade efter slaget vid Poltava den 28 juni 1709.

Året efter återupprättades Dalregementet. 12 år senare tjänstgjorde regementet vid norska gränsen och i december samma år deltog man vid slaget vid Gadebusch där man stora numerär av manskapet dog i strid.

Slagen avlöste varandra genom åren och fälttåget mot Norge sommaren 1814 var det sista krig som regementet deltog i.

Försvarsbeslutet 2000 innebar att riksdagen, på uppdrag av regeringen, skulle reducera den taktiska nivån. Beslutet innebar att Dalregementet I13 lades ner. Från den 1 juli 2000 övergick verksamheten vid regementet och brigaden till en avvecklingsverksamhet.

20 år senare kom beslutet att återetablera Dalregementet i Falun. Regeringen har nu bestämt att Dalregementet ska utbilda två lokalförsvarsskyttebatalojoner för skyddet av förbindelserna till Oslo och för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar. Utbildningskapaciteten kommer att årligen ligga på 200-250 värnpliktiga från närområdet. Under perioden 2026-2030 kommer man att nå full kapacitet.

FAKTA – Det här har hänt sedan nedläggningen

► Mellan åren 2000-2005 var gruppen organiserad som en militärdistriktsgrupp och sedan 2006 som en utbildningsgrupp. Under samma period var gruppen underställd chefen för Mellersta militärdistriktet. Mellan 2006 och 2019 var man underställd Livgardet och sedan 2020 chefen för Mellersta militärregionen.

► Förbandsmarschen ärvdes från Dalregementet och Dalabrigaden och fastställdes den 27 november 2002.

KÄLLA: Wikipedia