Dan Anderssons poesi placeras ut i Ludvika

I år är det hundra år sedan Dan Andersson dog och för att uppmärksamma minnesåret 2020 kommer skyltar och gatustenar med poesi placeras ut runt om i Ludvika kommuns offentliga miljö.

Tidigare i år lade Centerpartiet i Ludvika-Grangärde förslaget ”Motion - Stenpoesi till Dan Andersson Minnesår 2020” som bifallits av kommunfullmäktige. Ludvika bör hedra och visa Dan Andersson i sin gatubild, skriver partiet, med citat inlagda i trottoarer eller offentliga platser, som ger möjlighet till reflektion i vardagen.

Kulturverksamheten har, i samarbete med Dan Andersson-sällskapet, fått i uppdraget att genomföra arbetet med att ta fram förslag på lämpliga citat från Dan Anderssons verk som ska lyftas fram på olika sätt. Bland annat genom citat i sten och öppnar nu för förslag.

Allmänheten erbjuds att lämna in textförslag. Förslagen kan lämnas in mellan den 1 juli–7 augusti via e-post, brev eller till Dan Andersson museum, tillsammans med källhänvisning för val av dikt samt förslagsställarens namn och kontaktuppgifter.

Fotnot: Dan Andersson föddes 6:e april 1888 i Grangärde och dog den 16:e september 1920 på ett hotell i Stockholm.