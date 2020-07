De cyklar för att uppmärksamma krigsskadade barn

De startade den 20 juli från Göteborg med målet satt i Abisko, nära Riksgränsen. Robin från Rumänien, Abed och Alaa från Palestina och Syrien, och Jon och Benjamin från Sverige gör den långa cykelturen för att uppmärksamma framför allt barnens situation i Gaza.

Genom sin resa genom halva landet samlar de in bidrag till organisationen the Palestine Children's Relief Fund som i sin tur hjälper krigsskadade barn i Gaza. Pengarna ska användas till bland annat proteser, psykisk hälsa och rehabilitering..

– Speciellt barn som måst amputera ben och armar, säger Benjamin Ladraa som är gruppens kontaktperson.

När tidningen träffar gänget anländer de precis till Biltema i Borlänge. Här ska de få i sig mat och köpa reservdelar till cykeln. Tanken är att cykla 200 mil på en månad. Förhoppningen är att ha samlat ihop 300 000 kronor när gruppen kommer fram till slutmålet i Abisko.

Benjamin Ladraa har gjort liknande projekt tidigare, bland annat promenerat till Palestina. Men han har aldrig cyklat till Riksgränsen. Det här är ett nytt projekt vars idé föddes när den planerade cykelturen till Västsahara ställdes in tidigare i år, på grund av corona.

Från början var de tolv stycken. Tre föll ifrån för ett par dagar sedan och i helgen ansluter tre nya kämpar. Just nu är de åtta. Och så är det ofta när de är ute på vägarna, säger Benjamin, folk är nyfikna, ställer frågor och en del av dem vill ansluta för sakens skull. För det är, som sagt, inte en motionstur de är ute på.

– Det handlar om barn som träffats av exploderande kulor, som befunnit sig i sina hem när de träffats av splitter. Om traumatiserade barn. Och eftersom barn växer och springer mycket slits proteser snabbt.

En protes till ett barn kostar runt 50 000 dollar, säger Benjamin Ladraa och menar att deras mål på 300 000 svenska kronor i sammanhanget kan tyckas blygsamt.

– Men det beror på vår kapacitet, säger han. Vi är bara en grupp individer som gör det här. Hade vi kunnat samla in tre miljoner hade vi gjort det.

Just nu drar de in 10 000 kronor per dag. Genom att dela ut flyers längs vägen och berätta om varför de gör den här cykelturen får de uppmärksamhet, vilket i sin tur gör att människor ger bidrag.

– Dels är det folk som läser den här artikeln. Dels genom sociala medier, säger Benjamin Ladraa som just genom sociala medier blivit lite av en kändis.

Många är nyfikna och intresserade. De palestinska flaggorna som vajar i vinden bakpå några av cyklarna väcker uppmärksamhet också på Norra Backa. Just när vi slagit oss ner vid ett bord frågar en liten pojke om Benjamin är mannen som vandrade till Palestina och om han får ta en selfie med honom. Pappan i familjen har varit i samma flyktingläger som ett par av deltagarna, visar det sig, och erbjuder frikostigt hela gänget en sovplats under natten. Men tanken är att de ska cykla till Falun och övernatta där.

– Hos Tomas. Vem är Tomas? säger Benjamin och svarar sig själv:

– Ingen vet. En kompis kompis kompis, förmodligen.

Och så fungerar det, ofta vet ingen i gruppen förrän kvällen börjar närma sig var de ska sova. I natt sov de i en klubblokal åtta kilometer utanför Ludvika. Natten dessförinnan i Grythyttan dit de kom fram klockan ett på natten, efter timmar i spöregn och på mörka vägar.

Hur håller ni motivationen uppe?

– Som jag ser det har man två val: antingen ger du upp och låter människor lida eller så gör du något. Det är ganska enkelt, faktiskt och jag gör vad jag kan, säger Benjamin och fortsätter:

– Det lidande vi går igenom kan inte mätas med en timme i Gaza. I mål ska vi, och pengarna ska skickas dit. Det finns inget som kan stoppa oss.