De dansar för flyktingar i Grekland: "En kris som glömts bort"

Ett tag skrevs det mycket om flyktingkrisen i Grekland. Båtar fullastade med människor nådde stränderna på Lesbos, Samos och Chios, där passagerarna klev i land och blev kvar. Några båtar nådde inte land över huvud taget.

I dag är det mer tyst kring situationen vid Medelhavet. Trots att det, enligt organisationen 2 Helping Hands, fortfarande är en humanitär kris.

– Jag läste på deras Instagramsida att nya båtar anländer varje dag. Och den här vintern spås bli den jävligaste hittills, berättar Åsa.

När Åsa Skrindsta och Angelica Sjöholm hittade 2 Helping Hands, där en före detta anställd på Migrationsverket rapporterar från Lesbos sedan 2015, så ville de hjälpa till.

Den ideella organisationen är beroende av volontärer, därmed också av donationer. Mycket av verksamheten bygger på att informera om flyktingläget på Grekland i nutid.

– Hon skriver så transparent om vad som händer, man ser att pengarna går direkt till de som behöver dem. Det finns människor där som inte har vatten för dagen, eller mammor som inte kan amma sina barn på grund av stress. De har inga pengar till mjölkersättning, säger Åsa.

Målet är att komma upp i 10 000 kronor

Hon och sambon Angelica fick sedan idén till välgörenhetsdansen. Att en person skänker 100 kronor till välgörenhet är bra, men om 100 personer skänkte 100 kronor var så vore det ännu bättre.

– Målet är att komma upp i 10 000 kronor. Det är toppen att kunna kombinera välgörenhet med det vi brinner för. Det kanske låter klyschigt, men det känns bra att försöka bidra till något större än oss själva.

På Lilltorpet väntar en afton med musik som du kan foxa och bugga till. Under danskvällen finns även konstutställningen ”Sorry for what I did when I was blue”, av Åsa Skrindsta, på plats.

Utställningen är inspirerad av flyktingkatastrofen, och består av lerskulpturer i blått.

– Alla intäkter kommer att gå oavkortat till välgörenhet. Samarbetet med Lilltorpet och studieförbundet NBV gör det möjligt, vilket känns fantastiskt roligt, säger Angelica.