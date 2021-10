De får Nobelpriset i medicin och fysiologi: "Banbrytande upptäckter"

Det här är pristagarna

David Julius föddes 1955 i New York, USA. Han doktorerade 1984 vid University of California, Berkeley. Därefter genomförde han postdoktoral utbildning vid Columbia University i New York. Sedan 1989 har David Julius bedrivit forskning vid University of California, San Francisco där han nu är professor.

Ardem Patapoutian föddes 1967 i Beirut, Libanon, och flyttade som ung till Los Angeles, USA. 1996 doktorerade han vid California Institute of Technology, Pasadena, Kalifornien och genomförde därefter postdoktoral utbildning vid University of California i San Francisco. Sedan 2000 bedriver han sin forskning vid Scripps Research, La Jolla, Kalifornien där han nu är professor. Han är Howard Hughes Medical Institute Investigator sedan 2014, skriver KI i ett pressmeddelande.