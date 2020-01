De fasta fritidsgårdarna försvinner – nu ska ungdomarna träffas i gympahallar och skollokaler

Som Dala-Demokraten skrev i måndags så ska kultur- och fritidsförvaltningen minska sina kostnader. I en mätning som fritidsgårdarna själva genomfört visar det sig att kommunens 8 fritidsgårdar nyttjas av 299 ungdomar per vecka. Kostnaden uppgår till 32 592 kronor per år och per besök.

Nu ska fritidsgårdsverksamheten bli mobil. Det klubbade kultur- och fritidsnämnden under tisdagens sammanträde.

Förvaltningen har under en tid även planerat för den nya metoden för fritidsverksamheten för 13-19-åringar. Den anses ska vara mobil, modern och flexibel för att nå fler unga.

Grundtanken kommer från ungdomarna själva, uppger falun.se. Fritidspedagogerna kommer i framtiden att röra sig i hela kommunen för att täcka olika behov som kommer från som önskemål från ungdomarna själva.

– Jag har stora förhoppningar på att förnya och förbättra ungdomsverksamheten och nå grupper vi inte gjort tidigare. På det här sättet kan vi också få till ett flexiblare samarbete med föreningar och andra organisationer runt olika aktiviteter. Fritidspedagoger som arbetar mer flexibelt och coachande kommer att nå nya ungdomar. Jag ser det också som en stor fördel att vi kan komma ut till platser i kommunen där det inte finns någon fritidsgård, säger Svante Parsjö Tegnér.

En punkt som fastslogs är också att kommunens befintliga lokaler ska nyttjas istället för fasta fritidsgårdar. Det kan komma att handla om idrottshallar eller skollokaler. På så sätt ska förvaltningen minska sina lokalkostnader och pengarna kommer, enligt falun.se, att användas till att utveckla verksamheten.