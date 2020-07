De möttes igen efter olyckan: "De är mina räddare i nöden"

Elsie Pells låtsassyter Lena blev mycket sjuk och lades in på Mora lasarett.

Att finnas nära Lena var mycket viktigt. Just den kvällen kunde inte Elsie från Dala Järna hitta någon möjlighet till övernattning.

– Jag letade efter ett bed and breakfast, men råkade köra in i ett staket. Då kom räddningen, säger Elsie Pell.