De ringer i klockor mot utvisningar av kristna: "Vi ger aldrig upp"

– I våras startade #låtkyrkklockorna ringa sedan en pastor i pingstkyrkan i Härnösand ville uppmärksamma faran som konvertiter, som utvisas till Afghanistan, utsätts för. Det handlar först och främst om personer som konverterat från islam till kristendom, säger Helena Fransson, pastor i Centrumkyrkan i Mora.

Förr ringde kyrkor vid fara för att varna invånarna att det var "fara å färde". Om kristna utvisas till Afghanistan innebär det mycket stor fara, anser demonstranterna.

– Afghanistan är världens farligaste land för kristna, menar Helena.

– I aktionen deltar många andra organisationer. Vi kämpar inte enbart för utvisningshotade kristna.

Därför fortsätter kampen för religionsfrihet och mänskliga rättigheter. I kampen deltar flera andra organisationer bland annat Amnesty, som demonstrerar under parollen #vi står inte ut. Andra organisationer, som deltar i kampen är till exempel Rädda barnen, Röda korset, Unicef och UNHCR.

– Vi vädjar till regering och riksdag att stoppa de omänskliga och rättsosäkra utvisningarna och följa konventionen om mänskliga rättigheter, säger Helena Forsman och Britt-Inger Olsson.

Migrationsverket har på grund av semester inte kunnat kommentera hur deras bedömning av asylärenden som rör konvertiter till Afghanistan ser ut. Men på myndighetens hemsida svarar Migrationsverket på kritik som tidigare lyfts fram av frikyrkor i samband med en rapport, som visade att 68 procent (av 619 beslut i asylärenden mellan 2015 och 2018) av de som åberopat konversion som asylskäl fick avslag, då tron inte bedömts som genuin. Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer kommenterade då saken såhär:

"I mars släppte ett antal frikyrkor en rapport där Migrationsverkets bedömning av konvertiter pekas ut som rättsosäker. Nu har verkets rättsavdelning analyserat rapporten. Det är bra att ämnet uppmärksammas. Samtidigt ska man komma ihåg att kyrkorna och Migrationsverket har olika uppdrag. Migrationsverket ska, enligt de lagar och regler vi har att förhålla oss till, pröva om en person är i behov av skydd. Kyrkan har inte samma roll."

Beijer förtydligar att verket gör individuella bedömningar i asylärenden. Migrationsverket dementerade i början av året via presschef Per Ek dessutom uppgifter som cirkulerade om att myndigheten gjorde "tester" om kristendom. Migrationsverket sa att frågorna var "tagna ur sitt sammanhang och har inte ställts under ett och samma utredningssamtal".