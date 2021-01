Debatt: Alla måste se planetens begränsningar

Hälsokris, klimatkris och en ekosystemkris är den verklighet som vi alla för närvarande befinner oss i. Vi kan också lägga till ett par andra kriser som en tilltagande arbetslöshetskris, ekonomikris, giftspridningskris och så vidare.

Men vi har fler utmaningar som är lika komplexa att hantera som exempelvis demokratin, skolan och det eskalerande våldet i samhället. Men det finns ljuspunkter. Jag själv möter dessa dagligen men upplever att hinder som inte borde vara oöverstigliga ofta är det i praktiken.

Det blir uppenbart för var och en av oss att "sova vidare" inte är någon framgångsfaktor

En som ägnat de senaste 20 åren för att beskriva en del av dessa kristillstånd är Johan Rockström. Han är professor och har numera följande titel; Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research. Även han ser ljusglimtar men han manar oss att börja agera innan det är för sent.

Det handlar om att vända olika globala trender och kurvor gällande klimat, miljö och hälsa. Och det handlar om möjligheterna att fortsätta att bo på en planet som stödjer våra liv på jorden.

I en genial teateruppsättning på Dramaten i Stockholm - Performance Lecture: Om vår stund på jorden - som nyligen sänts på SVT framförs det något kärva budskapet. Det handlar om läget i Sverige och världen. Den är högaktuell och manar till reflektion, eftertanke och mod att handla. Det blir uppenbart för var och en av oss att "sova vidare" inte är någon framgångsfaktor. Eller vad sägs om att spela rysk roulett med fem kulor i pistolen. Det är ett av de pedagogiska greppen som används för att beskriva ett av tre jämviktslägen som planeten jorden kan inta. Vi kan direkt räkna bort en isbelagd planet enligt professor Rockström. Det är de två andra det handlar om; Holocen Planeten som är den vi lever i just nu och Hothouse Earth, som är det planetläge som utmärks av självförstärkande mekanismer som bara värmer och värmer. Det är denna sistnämnda som vi absolut inte ska hamna i eftersom det gör stora delar av jorden obeboelig.

Även Johan Rockström ser ljuset i tunneln. Han möter hela tiden sådana exempel och han menar att tekniken för att vända negativa kurvor i stort sett redan finns. Även beslutet nyligen av de tre stora ekonomierna—EU, Kina och USA – har fattat om att bli fossilfria inom en snar framtid i enlighet av Parisavtalet. Men vi är inte helt i hamn och ska vi ha nytta av redan befintlig teknik måste vi starta nu. Men vi vet att elbilar som går på el från kolkraft är ingen långsiktig lösning. Här kunde professor Rockström varit tydligare.

Det spelar nämligen roll hur vi hanterar våra skogar, vad vi släpper ut i våra sjöar och hur vi bedriver vårt jordbruk på planeten

Hållbarhets- och klimatutmaningar måste alltid sättas in i ett sammanhang. Vi kan till exempel inte bygga stora vindkraftsparker i de ekologiskt mest känsliga naturmiljöerna för då ökar vi ekosystemkrisen istället. Det är kanske här som den stora utmaningen ligger – en samhällsplanering som tar in helheten!

Det finns även ett annat program för att komplettera bilden av läget för vår planet. I "Attenborough och massutrotningen" går han nämligen i klinch med ekosystemkrisen. Det spelar nämligen roll hur vi hanterar våra skogar, vad vi släpper ut i våra sjöar och hur vi bedriver vårt jordbruk på planeten. Här skildras det med obarmhärtig tydlighet. Och programmet "Greta", vår numera världskända aktivist som fått med sig planetens unga garde. Det är en sagolik historia!

Fakta, fiktion, teater, läsandet, tittande och debatt är livsviktigt.

Ulf Svensson

civilekonom Stockholm