Debatt: Är inte sanningen bekväm för dig Hornbrink?

Johnny Hornbrink, trodde du verkligen att jag var så korkad att jag inte skulle kunna syna din lögn om att Vattenfall gör, som du skrev i DD "tumme ner" för Vindkraft.

Hade du haft lite politisk hederlighet i kroppen hade du kunna bemöda dig med att erkänna att du hade fel. Ingen är felfri, inte jag, inte du.

Hade du haft lite politisk hederlighet i kroppen hade du kunna bemöda dig med att erkänna att du hade fel

Ibland har vi fel och det hade du Hornbrink i detta fall. Men istället byter du helt fokus, nu är det något annat du argumenterar för, nämligen kärnkraft.

Du skriver att kärnkraft ger noll utsläpp av Co2. Inte heller detta ditt påstående är sant! Det finns många vetenskapliga forskningsresultat att ta del av. Från ax till limpa, det vill säga, under ett kärnkraftverks livscykel är den inte klimatneutral alls. Först skall uran grävas upp med den klimatpåverkan det har. Sen skall kraftverket byggas, vara i drift, underhållas, nedmonteras och avfallet skall hanteras. Under hela denna tidsaxel, släpps Co2 ut i atmosfären.

Vad gäller kärnkraft, så är det märkligt att en så gammal - och ur energisynpunkt ineffektiv metod att skapa el- omhuldas så av er i SD och av en del övriga borgerliga partier. Att klyva uran, få värme som hettar upp vatten till ånga som driver en generator som producerar el. Ack så primitivt! Att sedan bara 0,5 till 1 procent av energiinnehållet i uranet används, gör ju inte saken bättre.

Du tycks vurma för en ny teknik när det gäller kärnkraft. Generation 3 + eller generation 4. Vad det anbelangar tar jag mig friheten att ge dig ett par citat: Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala Universitet skriver om den 4:e generationens kärnkraftverk att "Jag ser en stor potential i den ny generationens kärnkraft, men tekniken är inte lösningen på klimatfrågan de närmaste 30 åren."

Så här tycker Fredrik Hedenius, docent i energi på Chalmers. "Kärnkraften är överhuvudtaget inte nödvändig."

Man behöver inte vara docent för att räkna ut vilket elpris konsumenterna får betala

Ja det byggs ny kärnkraft, till exempel i Finland. Kostnaden har tredubblats och förseningen är 14 år. Man behöver inte vara docent för att räkna ut vilket elpris konsumenterna får betala.

Franska Flammenville har samma problem och numera är det belagt att vindkraften är billigare än ny eller gammal kärnkraft. Hornbrink har inte läst på. Han envisas med att hävda att kärnkraften är dyr på grund av effektskatten. År 2018, togs denna skatt bort i energiuppgörelsen och den säger också att det är okej att bygga nya kärnkraftverk. Ingen vill bygga, då alla kalkyler visar på att det inte går att få lönsamhet med kärnkraft.

Till skillnad från dig Johnny Hornbrink, är jag en som kan ge andra rätt om de har rätt!

Kina är ett problem. De bygger nya kolkraftverk som försvårar arbetet mot en global uppvärmning. En tröst i bedrövelsen är dock, att Kina har deklarerat att de skall ha fasat ur all fossil energi till 2060 och peakat utsläppen till 2030. Vi får väl ta dem på deras ord.

Vad Indien anbelangar, så har landet dragit i nödbromsen. Inga nya kolkraftverk skall byggas. De som är under uppförande skall dock färdigställas. Indien har nyligen antagit en ny energiplan och i den planen finns ingen kolkraft alls. I stället satsar de stort på sol och vind.

Världens största solcellspark byggs i Andra Pradesh.

Skulle kärnkraften vara en tillförlitlig energikälla som du påstår? Riksdagens utredningstjänst fick i uppdrag att kolla på hur kärnkraftverken levererade el. Produktionen levererade mellan 55 och 70 terawattimmar under en period på fem år, det vill säga 20 procent variation. OH3 hade flera oplanerade stopp än planerade stopp. Verket stod still i 92 dygn och hade 191 snabbstopp. Detta bara i Oskarshamn 3. Så var det med denna din tillförlitlighet Johnny.

FN:s atomenergiorgan klassar Sverige som EU:s sämst fungerande.

Du kallar varningarna från forskarna för "klimatalarmister". Då vill jag fråga dig Johnny, på vilken grund säger du det? Har du en utbildning i meterologi eller är du klimatforskare, eftersom du skriver så?

Till sist frågan om det blåser mycket, blåser lite eller är vindstilla. Jag har under en längre tid följt produktionen av el, varje dag sedan årsskiftet. Vindkraften har producerat mellan 20 och 34 procent av all energi under denna tid.

I dag, den 22 juli klockan 02:42, producerade vindkraften 4313 megawatt eller 33,4 procent, kärnkraften 4568 megawatt eller 35,4 procent. Klockan 05:33 producerade vind 4174 megawatt eller 30,5 procent och kärnkraften 4556 megawatt eller 33,3 procent.

Så har det sett ut under januari – juli (22). Du kan själv förvissa dig om detta genom att googla på Svenska Kraftnät.

Så jo då, det blåser Johnny Hornbrink, och det blåser bra och det blir mycket el, till och med när kärnkraftverken står still!

Allan Mattsson

Långshyttan