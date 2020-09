Debatt: Asfaltbanan- ett fall för "ekocidlag"

Det sägs att krig är för allvarligt för att föras av militärer. Nu visar asfaltbanan på Lugnet hur uppförandet av idrottsanläggningar är för allvarligt för att skötas enbart av sportfånar. I alla fall i Falun.

Nu när kommunen åter styrs av en de borgerliga partierna i minoritet dyker rullskidbanan åter upp (enligt Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Svante Parsjö-Tegnér). Och sjösätts.

Därefter kommer man och talar om: "det är klart! Så här mycket måste ni betala!"

Ett ekocidåtal borde väckas mot Falu kommun, Svenska Skidförbundet, Dalarnas Länsstyrelse och flera andra organ som sovit vid ratten

Inte en tanke på förstörd natur och Världsarvet. Men det som händer nu borde vara ett fall för kommande ekocidlagstiftning!

Asfalten läggs just nu genom ett naturreservat, ett område med stora naturvärden, beslut främst av en borgerlig minoritet, stödd av SD. Den verkställande boven är Kultur- och fritidsnämndens ordförande. När frågan om ett omtag väcktes i Kultur- och fritidsnämnden tog liberalen snabbt ett självsvåldigt ordförandebeslut, trots att ett nämndmöte i juni återstod för diskussion. En Faluns Donald Trump kör, liksom per dekret, Falun ner i ett dike – för allmän beskådan under kommande år.

Trumpistiskt och skumt har beslutsgången dolts beträffande den 4-5 meter breda asfaltbanan. Argument mot en annan sträckning bemöts av Kultur- och fritidsnämndens ordförande: "Det kommer att kosta 7-12 miljoner extra!".

Ja, banan kommer att kosta hur som helst. Enligt paraidrottaren Fredrik Lindström (DT 22/8) blir banan för avancerad för flertalet rullstolsåkare. Handikapporganisationernas stöd var nog bara en fiktiv prydnad.

Likadant med "fritids- och vandrarbiten". Till allra största delen är sträckan till för proffs. Övriga lär få hålla åt sidan för att inte bli överkörda. Naturupplevelse? Nej, ett "ekocidåtal" borde väckas mot Falu kommun (felaktiga och skumma beslut, bristande insyn), Svenska Skidförbundet (pådrivare), Dalarnas Länsstyrelse (slapp tillsyn) och flera andra organ som sovit vid ratten.

Erik Eriksson

(rull)skidmotionär med måtta (MP)