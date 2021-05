Debatt: Borlänge behöver mer transparens i politiken

Jag läste nyligen en ledartext i BT där Max Eskilsson efterlyste mer transparens i Borlängepolitiken. Jag håller helt med honom och det kan tyckas märkligt då vi står ganska långt ifrån varandra i våra ideologiska övertygelser. Dessutom är jag förtroendevald i kommunen och kan ju tyckas ha mer insyn än de flesta. Men så upplever jag det inte.

Snarare upplever jag och mina politiska kollegor hur dimridåer skapas och det faktum att beslut redan är tagna innan de ska fattas formellt i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är de högsta beslutande instanserna i Borlänge. Och på vägen dit ska beslut beredas och hanteras av kommunens tjänstemän.

Den för Borlängebon upplevda bristen på underlag och möjligheter för medborgare att kunna agera och ställa frågor är graverande. Vi firar som bekant att demokratin fyller 100 år (i och med införande av allmän rösträtt) och jag själv har i över ett decennium arbetat med ungas delaktighet och inflytande.

Det är avgörande att man känner sig delaktig i sin kommun. Det är därför Statens Folkhälsomål inte innehåller ett enda råd om konditionsträning eller kalorisnål kost. Den handlar om alla invånares känsla av delaktighet och engagemang, för det främjar folkhälsan. Kavalkaden av överklaganden mot kommunens beslut måste väl ge en fingervisning?

Som beslutsfattare träffar jag många duktiga tjänstemän som slutat på kommunen för de inte klarar av pressen, stressen och den otydliga styrningen. Det är alla enskilda öden som jag hanterar med respekt för individen. Men i det större sammanhanget blir det tydligt att något inte stämmer. Att man blir borttvingad och "There's something rotten in Denmark", som Shakespeare skrev som inledning i pjäsen Hamlet där intrigerna kring makt, girighet och högmod slutar i tragedi.

En vanlig politisk upplevelse är att demokratin blir kidnappad i tjänsteskrivelsen. De som frågar efter beslut får vidlyftiga svar, de som frågar efter beslutsuppföljningar får ännu mer vidlyftiga svar, de som begär möten får veta att det kommer ske om två veckor utan återkoppling. På detta vis fortsätter gisslandramat där beslutsfattaren som vill utföra sin demokratiska plikt och tjäna Borlängeborna blir helt medberoende.

Det är väl inte så konstigt om man får funderingar på om något är i görningen, om det finns egenintressen och om det förekommit överenskommelser utöver de demokratiskt tagna?

Som Vänsterpartist är jag orolig över hur detta slutar. Jag är också som Vänsterpartist förvånad när uppgifter om "dubbla stolar" hos chefer och tjänstemän kommer upp till ytan. Och då syftar jag inte bara på de anmärkningar kommunens egna revision gjort.

Att som chef i en offentligt finansierad förvaltning med ansvaret för omsorgen samtidigt ha som "bisyssla" att sitta i styrelsen för ett vinstdrivande företag i just omsorgen är ju en otroligt allvarlig intressekonflikt! Det är dessutom något man vetat om i Borlänge kommun. Och ändå väcker majoriteten i Borlänge en utredning om just privata aktörer inom omsorgen? Kändes det helt okej?

För Vänsterpartiet är det solklart underkänt och här har jag Borlängeborna med mig. De måste vara försäkrade om att beslut tas på rätt premisser. Det är inte enbart en ideologisk konflikt kring skattemedel. Det handlar om förtroendekapital och bevarandet av demokratin.

Kan Borlängeborna till hundra procent lita på att deras skattemedel kommer används på rätt sätt?

Har Borlängeborna möjlighet få något möte kring beslut som rör dom innan det formella politiska besluten tas? Vi får hoppas att det, och att det inte är nåt som luktar ruttet i Borlänge kommun.

Rikard Rudolfsson

Ordförande och gruppledare för Vänsterpartiet Borlänge