Debatt: Bräcklig farkost i Falun

Nyss inträffade en politisk bomb i Faluns politiska liv: Kristdemokraternas ordförande och gruppledare uteslöts ur partiet.

Skall KD och den berörda personen komma ur denna "uteslutningsaffär" med någon form av förståelse måste nog de sakliga och strategiska skäl som eventuellt föreligger redovisas.

Stadgarnas formulering är tydlig: "Medlem, som bryter mot partiets stadgar eller som genom sitt uppträdande skadar partiets anseende och varumärke, kan uteslutas ur partiet." (§ 31)

Vårt intresse är emellertid av annan karaktär och vilar på parlamentariskt demokratiska grunder. Vad passar då bättre än att vi börjar i en av kommunallagens inledande paragrafer: "Kommuner och regioner sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund… (KL1:2).

Falun leddes nyss av en politisk minoritet på fem partier; M, C, KD, L, FP- på 28 mandat varav KD stod för tre. Nu har läget förändrats och hur många partier som i dagsläget styr Falun vet vi inte, ty åtminstone ett av KD:s tre mandat har fallit bort. Istället leds nu Falu kommun politiskt av en än mindre minoritet bestående av fyra- eventuellt fem - partier och minst en så kallad politisk vilde. Mot detta står en opposition bestående av S, V och MP på 27 mandat. SD med sina sex mandat är tungan på vågen.

Vi ser mycket allvarligt på den uppkomna nya situationen. I LO:s Demokratiutredning skriver professorn Olof Petersson följande:

"Idén om ett demokratiskt styrelsesätt kan knappast formuleras utan begreppet ansvar. Demokratin skiljer sig från alla tidigare kända former av samhällsordningar genom möjligheten att ställa de härskande till ansvar, att byta ut landets ledare under fredliga och ordnade former. Det demokratiska samhällets organisation förutsätter tydlig ansvarsfördelning och möjligheten att ställa ämbetsinnehavare till svars."

Hur ser dagens innehavare av den politiska makten i Falu kommun på att det demokratiska underskottet kraftigt urholkats och att demokratiska kärnvärden trampas under fötterna – allt i syfte att nuvarande minoritetsregering skall kunna sitta kvar?

I Omvalet i Falun valde väljarna på partier. Partierna har ett särskilt ansvar i en demokrati. De är demokratins bärare eller om man så vill "politikens motorer" och det är inför dem i första hand de förtroendevalda måste ta sitt ansvar- och partierna inför väljarna.

Visst, det ligger i luften att ett nytt parti bildas här i Falun- som det gjordes i Borlänge för något år sedan- men vi ställer två andra frågor: Hur ser dagens innehavare av den politiska makten i Falu kommun på att det demokratiska underskottet kraftigt urholkats och att demokratiska kärnvärden trampas under fötterna – allt i syfte att nuvarande minoritetsregering skall kunna sitta kvar? Hur ser minoritetsledningen på att denna så kallade "politiska vilde" besätter flera synnerligen tunga och imagepräglande politiska uppdrag i Falu kommun?

Våra tankar går osökt till Erik Gustav Geijers klassiska dikt om "ensam i bräcklig farkost". Falu-Alliansens farkost tar nu kraftigt in vatten!

Örjan Fridner (S)

Charlotte Oster (S)