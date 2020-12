Debatt: Covid-19 har satt ljuset på bristerna inom äldreomsorgen

Undertecknad har med fasa följt rapporteringen om hur våra äldre behandlats under coronapandemin.

För mig med tre anhöriga, varav två med demensdiagnos, som under de senaste 25 åren har bott på särskilda boenden i kommunal regi, i tre olika kommuner och två olika län, speglar det rapporterade bara mina erfarenheter. Bristen på fysiska läkarbesök och svårighet att få hjälp av kommunens sjuksköterskor, delvis bristande kompetens och otillräcklig adekvat utrustning, kommer tyvärr inte som en överraskning. Pandemin har satt ljuset på de missförhållanden som så länge rått. Det har verkligen inte blivit bättre under de 25 år som har gått.

Enligt ädelreformen får en kommun inte ha en läkare anställd! Denna brist på vård har tydliggjorts på de boenden jag refererar till. Så kallad rond sker oftast inte hos de berörda äldre. Jag gissar att det är en kostnadsfråga, då läkarna kommer från regionen. Som läget ser ut ute i landet, är det ofta olika stafettläkare varje gång.

Under några få år hade antalet läkare varit 36 stycken - som satte in olika preparat hos en person med demensdiagnos!

Jag har vid mer än ett tillfälle upplevt att läkare, utan att kontrollera medicinlista eller eventuella allergier, har ordinerat preparat som personen inte tålde, eller skrivit ut systerpreparat till redan ordinerade, vilket medfört fördubblad dos och allvarliga risker. Ofta ordineras preparat som både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket klassar som olämpliga för äldre och dementa.

I och med den strida strömmen av läkare, är det ingen som tar på sig ansvaret, varken för felaktigheter i journalen, ordination av läkemedel eller bristande vård.

Under pandemin har det framkommit att det råder en tystnadskultur runt avvikelserapporter. Ingen notering får göras! Detta kan i efterhand kanske förklara det märkliga som hände när min sjuke anhörige, som själv inte ens kunde vända sig i sängen, hamnade hos ortopeden med krossad höftkula. Ortopedens diagnos löd: fall eller slag. Eftersom ingen avvikelserapport fanns, hade ingenting hänt…

Vårdpersonal har under pandemin vittnat om svårigheterna att få kontakt med kommunens sjuksköterskor. Även detta är vardag för oss anhöriga. En patient kan få vänta länge, även vid svår andnöd eller andra allvarliga tillstånd.

Tanken att äldre inte ska få vård på sjukhus, som under pandemin, känns också igen, och verkar gälla även nu under den andra vågen. Man kan ställa sig frågan om det bara är boendet som inte skickar in äldre – kanske vill sjukhusen inte heller ta emot dem?

Att göra en medicinsk bedömning av om patienten kommer att klara en tuff behandling genom en individuell undersökning och inte baserat på ett telefonsamtal eller på personnumret, borde vara självklart. Hälso- och sjukvårdslagen betonar alla människors rätt till lika vård. Att, som nu skett, starta palliativ vård utan att ens ha undersökt personen i fråga och ordinera morfin är snudd på dödshjälp, som Yngve Gustavsson uttryckt det. En mycket vanlig effekt av morfin är sänkt andningsfrekvens.

Hanteringen av pandemin har även satt fokus på den bristande utrustningen på särskilda boenden, även detta välkänt för oss anhöriga. Den mest basala utrustningen måste finnas, där äldre eller personer med funktionsnedsättningar bor! Vi talar inte om respiratorer, utan om möjlighet att ta urinprov, mäta syresättning, ge syrgas och att tillhandahålla något så elementärt som ett fungerande larm vid behov.

De allvarliga brister som kommit i ljuset behöver skyndsamt åtgärdas från grunden. Människor på särskilda boenden måste ha rätt till ett bra liv och en god omvårdnad. Individuella bedömningar måste självfallet göras.

Som anhörig vill jag uttrycka min tacksamhet över att Yngve Gustavsson, Anders W Jonsson med flera gått ut och skildrat verkligheten, så som den ser ut på en mängd boenden; förvisso inte alla, men på tillräckligt många för att föranleda åtgärder från samhället. IVO:s vilja att utreda talar sitt tydliga språk, och deras rapport är, även för en invigd, stundtals skrämmande läsning.

Birgitta Lindqvist, Hagge