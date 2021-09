Debatt: Dalasamverkan: Ett år kvar till valet

Lördagen den 11 september 2021 är det exakt ett år kvar till region-, kommun- och riksdagsval. Sålunda är det knappt tre år sedan Dalasamverkan tog över makten efter 92 års socialdemokratiskt styre. Mandatperioden har präglats av Covid-19-pandemin som haft en genomgripande effekt på hela samhället och på Region Dalarnas verksamhet.

Region Dalarna har klarat av att hålla gränsen för de tidskritiska operationerna, men kön till övriga operationer har likväl växt på grund av coronapandemin. Ett av Dalasamverkans viktigaste mål nu är att kapa vårdköerna. Förutsättningarna finns på plats och vi kommer att arbeta med kontroll och uppföljning för att vårdgarantins alla delar ska uppfyllas.

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och de är värda all vår uppskattning. Tack vare en ny arbetstidsmodell och en lönesatsning på 46 miljoner kronor har vi under mandatperioden förbättrat arbetsmiljön för sjuksköterskor med obekväma tider inom slutenvården. Arbetet med förbättrad arbetsmiljö och möjlighet till vidareutveckling inom jobbet fortsätter nu med andra yrkesgrupper.

Dalasamverkan har vänt utvecklingen för att skapa en närmare vård i hela Dalarna

Under det förra styret gjordes ett flertal neddragningar som drabbade tillgängligheten till vården i de yttre delarna av länet. Dalasamverkan har vänt utvecklingen för att skapa en närmare vård i hela Dalarna. Vi har redan sett hur den nyöppnade närakuten i Ludvika bidragit till färre ambulanstransporter upp till Falu lasarett och större trygghet för boende i Ludvika/Smedjebacken. Det har även känts angeläget att satsa på vård i norra Dalarna och Särna vårdcentral som under lång tid tvingats verka i slitna lokaler och trånga utrymmen. I början av 2023 förväntas ombyggnationen i Särna stå klar med utökade och moderniserade lokaler (+ 270 kvadratmeter), ny röntgenutrustning och närsjukvårdsplats. Även detta lyft kommer att medföra färre sjuktransporter till Falun och Mora.

Samarbetet mellan Region Dalarna och kommunerna har stärkts. Vår nya regionala utvecklingsstrategi bidrar till en hållbar utveckling av Dalarna, där näringsliv, det offentliga, akademin och det civila samhället tillsammans binder samman länet.

Kulturutövare har drabbats hårt av Covid-19. Dalasamverkan har därför under 2021 reserverat 3 miljoner kronor i coronastöd till kulturlivet i Dalarna. Dalarnas fina kulturarv har flyttat till moderna lokaler. Dalasinfoniettan kommer under 2023 flytta in i en ombyggd Kristinehall och upprustning av Dalateaters lokaler diskuteras för fullt. Trots svåra tider ska inte kulturen få sitta emellan.

Regionråd, Dalasamverkan

Ulf Berg (M)

Sofia Jarl (C)

Christer Carlsson (M)

Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)

Birgitta Sacrédeus (KD)

Svante Parsjö Tegnér (L)

Kerstin Lundh (MP)