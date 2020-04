Debatt: Därför kan vi inte hantera coronasmittan

Den kinesiske läkare Li Wenliang larmade tidigt om coronaepidemin i Wuhan men trakasserades av lokala myndigheter för att ha spritt falska rykten.

Innan erkännandet kom avled han av sjukdomen. Han var en visselblåsare i ordets klassiska betydelse, en som vågar säga sanningen även då det kan stå en dyrt.

I den europeiska inledningen av pandemin fick ordet visselblåsare en helt ny betydelse. Citatet ur DN om after ski i Ischgl belyser eländet:

"Vid ett tillfälle beställer vi 100 shots. De bärs in till visslingar och tomtebloss. Alla bartenders har en visselpipa runt halsen som de använder för att hålla festen igång. Jag tar en visselpipa och blåser i den, jag vill liksom hjälpa till att höja stämningen. Den och andra pipor vandrar sedan runt bland gästerna på baren. Allt är alltså som det brukar vara i Ischgls pulserande nattliv. Det ska dröja flera dagar innan baren och alla andra after ski-barer på orten stänger. Men då är det redan för sent. Från Ischgl har smittan spridits till stora delar av världen".

Det som händer inom hemtjänst och äldreomsorgen är lika eländigt, med brist på framsynthet, på respekt för personalen och för de äldre som förtjänar ett värdigt liv och bemötande. Stor personalrotation, många timanställda ungdomar, bristfällig utbildning, dålig betalning, stressiga scheman, avsaknad av både skyddsutrustning och social trygghet, som ersättning från Försäkringskassan då man är sjuk, ger idealiska förutsättningar för smittspridning.

Resultatet med alldeles för många dödsfall, har vi redan sett. "Bekymmersamt"” säger myndigheter, medan de med insyn protesterar. "Detta är inte bekymmersamt, det är katastrofalt". (Se även Åsa Plesners rapport Budget ur balans – en granskning av äldreomsorgens ekonomi och arbetsmiljö, www.arenaide.se/rapporter)

Lika dystert är att läsa vad den erfarne agronomen Sture Larsson beskriver. Jordbruksverket har av smittoskyddsskäl förbjudit luftutbyte mellan rum i djurstall. Men flertalet större byggnader för människor bryter mot Miljöbalken kap 2 och är omöjliga att säkert använda.

Det tar kanske tio minuter från nysning i ett rum till droppsmitta i ett annat rum, med svensk ventilationsteknik

Varken riksdag, regering, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, MSB, Boverket, länsstyrelser eller kommuner har försökt tänka i smittoskyddstermer sedan 1975! Det tar kanske tio minuter från nysning i ett rum till droppsmitta i ett annat rum, med svensk ventilationsteknik. Det som skulle ut återförs till andra rum. Därför kan vi inte hantera coronasmittan varken momentant eller på sikt. Vi saknar metod att bryta smittkedjan inom nuvarande system.

Exemplen visar på en osannolik brist på verklighetsanalys hos ansvariga myndigheter och politiker. MSB:s analys från 2012 av tänkbara katastrofer beskriver ett brett spektrum, få av dem har med krig att göra. Överst på 27 punkterslistan finns pandemi. Därmed blir det ofattbart att man lägger ner all sorts beredskap, av livsmedel, av medicinsk beredskap eller ånglok runtom i Sverige om el skulle fallera, och allt detta bara för att kalla kriget avslutats.

Att EU skulle stå för beredskapen var en from förhoppning, utan faktaanalys eller avtal.

Livsmedelsberedskapen kostade 20 kronor per invånare och år, 200 miljoner kronor. Men den gav också inhemsk produktion av livsmedel, höll landsbygden levande och minskade importen av livsmedel. Det finska exemplet har mycket att lära oss.

För ett robust, rättvist och inkluderande Sverige efter krisen kommer mycket stora politiska förändringar att krävas.

Gunnar Lyckhage

Sakkunnig i offentlig upphandling och livsmedelsstrategi