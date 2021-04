Debatt: Den svenska coronastrategin saknar helt mål

I en debattartikel i SvD den 24 april skriver två kända strategiforskare att det är svårt att diskutera den svenska coronastrategin, eftersom målet är otydligt. Men det är faktiskt värre än så. Det stora problemet är inte bara att målet är otydligt utan att det helt saknas mål för den svenska strategin.

På regeringens hemsida finns den enda antydan till vad som med lite god vilja skulle kunna accepteras som ett "mål":

"Det övergripande målet med regeringens arbete är att minska takten på smittspridningen, det vill säga att platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt".

För det första är detta inget mål utan bara en ambition, en målsättning, en inriktning. För det andra låter det närmast som en kapitulation "att minska takten". Det är alldeles för blygsamt!

De åtgärder som regeringen hittills har vidtagit är just bara ambitioner, syften, uppgifter, regler, välvilliga råd och rekommendationer - men inga mål. Därför går det heller inte att utvärdera den svenska coronastrategin, vilket tydligt framgår av de förvirrade diskussioner som i dagarna förs i konstitutionsutskottet och i media.

Men vad är då ett mål och varför är det då så viktigt att ha mål för denna och alla andra verksamheter?

Ekonomistyrningsverket (ESV), det verk som har till uppgift att kontrollera statens finanser och EU-bidrag, påpekar i sin skrift "Måluppfyllelse?" att det i litteraturen finns en del olika definitioner av mål.

- Den amerikanske förvaltningsforskaren James Q Wilson har följande definition: "An image of a desired future state of affairs”.

- I en skrift om hur måluppfyllelse kan utvärderas i skolan definieras mål som ”ett tidsangivet önskvärt framtida tillstånd.

- I en presentation av planerings- och uppföljningssystemet Lots används denna definition: "Våra mål är bilder av var vi ska vara eller beskriver vad vi ska uppnå".

Enligt ESV är ett mål något som "beskriver ett önskat resultat eller tillstånd vid en viss framtida tidpunkt". En gemensam nämnare för dessa definitioner är att mål anses vara beskrivningar av hur något objekt ska se ut och vara. Mål i denna bemärkelse kan inte vara myndighetens aktiviteter. Varken planer, regler eller direktiv för vad myndigheten ska göra kan vara mål. Grundprincipen blir att målet är skilt från vad myndigheten ska göra. Vad myndigheten ska göra, det gör den för att nå målet.

Den totala avsaknaden av mål för den svenska coronastrategin har också kostat tusentals människoliv

Det övergripande målet borde självfallet ha formulerats så här:

- Senast X-datum är coronapandemin under total kontroll. Därefter hade givetvis uttrycket "under total kontroll" behövt preciseras och det övergripande målet försetts med delmål och målkriterier.

Det stora problemet med den svenska coronastrategin är inte att målet är otydligt utan att den helt saknar mål.

I en artikel i Dala-Demokraten i januari i år skrev jag en artikel där jag hävdade att otydliga mål kostar skattemiljarder. Nu skulle jag kunna lägga till att den totala avsaknaden av mål för den svenska coronastrategin har också kostat tusentals människoliv.

Om det hade funnits mål och delmål, hade dessa på ett tidigt stadium kunnat utvärderas - alltså målen, inte aktiviteterna. Då är jag övertygad om att tusentals människor i Sverige i dag fortfarande hade kunnat vara i livet.

Det finns enligt min mening bara två tänkbara förklaringar till detta sorgliga tillstånd: Antingen vet inte regeringen vad ett mål är eller hur sådana skulle kunna formuleras (har regeringen inte läst vad EVS skriver om mål?).

Eller så har regeringen mer eller mindre medvetet undvikit att formulera mål därför att det då skulle ha stått klart för oss alla om och i vilken utsträckning de hade nåtts med den valda strategin och vad som eventuellt hade behövt korrigeras.

Jan-Anders Hedenquist

språklärare, författare, utbildningskonsult, fi

l.mag i moderna språk och fil.kand i beteendevetenskap