Debatt: Destruktiv klimatpolitik inom transportområdet

Två rapporter visar i blixtbelysning hur destruktiv klimatpolitiken är inom transportområdet. Politikerna är fortfarande i händerna på bilindustrins lobbyister.

Riksrevisionen visar att det så kallade bonus–malus-systemet för personbilar systematiskt gynnar de som får tjänstebil genom jobbet och bilköpare i storstäderna – framför de som fortfarande verkligen behöver bil, nämligen folk i glesbygden.

Politikerna har prioriterat att sänka skatterna för välbärgade framför att satsa på en tillgänglig kollektivtrafik

Dagens Eko visar i en annan granskning att avgifterna i kollektivtrafiken ökat med i snitt 43 procent under de senaste tio åren, medan konsumentpriserna under samma period ökat med endast 12 procent. Politikerna har prioriterat att sänka skatterna för välbärgade framför att satsa på en tillgänglig kollektivtrafik. Detta under en period när varenda politiker blivit alltmer medveten om klimatkrisens allvar.

Nu behövs ett lappkast i transportpolitiken. Sluta subventionera personbilar, höj koldioxidskatten och kompensera landsbygden genom riktade skattereduktioner och på andra sätt.

Subventionera kollektivtrafiken mer, stoppa motorvägsbyggen och investera i bättre kollektivtrafik.

Förbjud fossildrivna bilar i stadskärnorna – till att börja med.

Tredubbla takten på utbyggnaden av laddstolpar överallt.

Klimatet behöver verkligen inte ett enda år till med siffror som visar på felprioriteringar i transportpolitiken!

Torbjörn Vennström