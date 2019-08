Debatt: Döljer Siljans Chark något?

Nyligen startades djurrättsföreningen Animal Save Dalarna (ASD). Det är en del av Save Movement, ett nätverk av hundratals lokalgrupper över jorden.

Vi vill se en värld där människan lever på växtbaserad föda och inte dödar icke-mänskliga djur systematiskt. Vårt arbete består i att visa medkänsla med djuren i deras sista stund, genom manifestationer, vigils, utanför slakterier. ASD har hittills ordnat två vigils vid Siljans Chark i Rättvik, det största slakteriet i Dalarna.

Siljans Chark är ett "öppet slakteri", de har inga stängsel runt området och erbjuder studiebesök för allmänheten. Vi har kontaktat Siljans Chark för att höra om vi kan komma på studiebesök. Efter flera samtal fick vi beskedet att slakteriet skulle återkomma med svar. Det var två månader sedan. Slakteriet har ännu inte bjudit in oss eller ens svarat.

Vår första vigil var välbevakad av media, SVT och SR intervjuade oss och Siljans Chark. När vi försökte kontakta ledningen på plats öppnade de inte ens dörren. När vi kom till Rättvik på vår andra vigil hade Siljans Chark avgränsat slakteriområdet, satt upp provisoriskt staket och upprättat fotoförbud. Denna förändring försvårar verksamheten för ASD, då vi väntar på djurtransporter i förhoppningen att komma nära djuren. Nu är chansen att se djuren obefintlig.

Varför agerar Siljans Chark så här? Varför inbegriper deras "öppenhet" inte oss? Inget ASD gjort motiverar ett respektlöst bemötande. Då Siljans Chark inte besvarar våra frågor återstår det att spekulera. Om vi tittar på intervjuer med slakteriets ledning syns ett mönster. Vd Johan Molin oroar sig att studiebesöket blir stökigt. I en annan intervju säger Molin att det är meningslöst att prata med oss då vi har starka åsikter. Siljans Charks agerande är baserat på okunskap om ASD, samt rädsla för den ”extrema djurrättsaktivisten”, en stereotyp.

Människor som tycker olika måste väl kunna prata med varandra?

Människor som tycker olika måste väl kunna prata med varandra? Hur ska vi annars samverka, överbrygga rädslor och missuppfattningar? Vi bjuder därför in Siljans Charks ledning till vår nästa vigil.

Siljans Charks agerande får oss att undra om de döljer något? Slakteriet har en historik av missförhållanden. Spelar Siljans Chark på rädslan för aktivister för att inte släppa in personer med stor kunskap om djurrätt på sitt slakteri?

Det är en stor förändring Siljans Chark nu genomför vad gäller policyn om öppenhet. Vad tycker Siljans Charks samarbetspartners om det? Undrar de om Siljans Chark behandlar andra lika respektlöst som oss? Undrar de ifall Siljans Chark döljer något? Kanske smakar Dalarna inte gott, egentligen?

Medmänniskor behöver väl visa varandra respekt? Att tycka olika är lättare om en förstår hur den andre tänker. Hur ska djurrättsaktivister få kunskap om slakterier när de inte pratar med oss? När de istället sluter sig och tillkallar polis. Är det då konstigt om aktivister själva tar sig in på slakterier för att dokumentera djurens situation? Det gjorde Slakteriinspektionen, vars aktion vid Dalsjöfors gillas av 1000 personer på Facebook. Djurrättsaktioner uppskattas alltmer av allmänheten.

Kanske är det slakterierna som är avvikande? De klamrar sig fast vid en tid som passerat. En tid när barn tvingades dricka mjölk i skolan, en tid när du gjorde som du blev tillsagd. Dagens generation lever på nya sätt, till exempel på växtbaserad föda. Unga köper inte obildade auktoriteters påstående, de accepterar inte att förvägras kunskap och insyn.

Bob Dylan sjöng, ”you better start swimming or you`ll sink like a stone. For the times they are a-changing”.

Hur ska Siljans Chark göra, simma eller sjunka?

ASD kommer finnas kvar utanför staket i Rättvik. Hoppas vi ses där?

Stina Samuelsson

Fredrik Gavell

Fredrik Sälgström

Animal Save Dalarna

Svar direkt

Vi på Siljans Chark är stolta över att vara en del av en svensk, lokal och hållbar livsmedelsproduktion. Vi samarbetar med lokala lantbrukare och främjar de närproducerade råvaror som finns i Dalarna.

Tack vare att vi i Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagstiftningar är vår verksamhet reglerad och styrd av processer som ska säkerställa en ansvarsfull och säker verksamhet.

Tack vare att vi i Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagstiftningar är vår verksamhet reglerad och styrd av processer som ska säkerställa en ansvarsfull och säker verksamhet

Det gäller såväl djuromsorg som smittskydd och livsmedelssäkerhet. Det innebär också att vi har regelbundna kontroller från oberoende myndigheter som rör vår verksamhet. Och det tycker vi är bra!

Mer än 90 procent av svenska konsumenter väljer att konsumera animaliskt protein och mejeriprodukter. Vi är stolta över att kunna erbjuda produkter som är ansvarsfullt och hållbart tillverkade.

Vi respekterar de som väljer en växtbaserad kost utifrån en åsikt om att man inte ska äta djur, men vi hoppas och förväntar oss också att man i gengäld respekterar vår verksamhet och utifrån styrande lagar och regler kan lita på att vi följer dessa för att säkerställa en så hållbar och omsorgsfull produktion som möjligt.

Hälsningar

Johan Molin, Vd Siljans Chark