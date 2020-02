Debatt: Dramaten lyfter Gretas Thunbergs budskap

Samma dag som Englands flagga halades utanför EU parlamentet gav Dramaten en föreställning på stora scenen – We hear you – om Greta Thunbergs texter kring klimatet.

Efter att ha lyssnat på budskapet, framfört av skådespelare på teatern – skolklassen 4 B från Pops Academy – Dramatens Vänner, framstår Brexit som en storm i ett vattenglas. Enligt Greta borde varje tidning och varje media ha klimatfrågorna på förstasidan varje dag eftersom ”huset brinner”. Med tanke på bränderna i Australien så är dessa ord inte bara symboliska utan också en del av ”det nya normala”. Nu brinner det lite varstans i världen och inget tyder på att bränderna kommer att avta, snarare tvärtom.

Efter att ha lyssnat på orden, budskapet och varningsropen börjar också den brutala innebörden sakta men säkert sjunka in. Och eftersom ensemblen utgjordes av barn, tonåringar, unga vuxna, vuxna och äldre lyckades man skapa ett ”vi” vilket också var en av huvudpoängerna med föreställningen enligt min mening – vi gör detta tillsammans, vi gör det nu och alla är viktiga i kampen för omställningen. Detta framfördes redan i inledningen av föreställningen med budskapet; ”Jag heter Greta Thunberg. Jag är 16 år gammal. Jag kommer från Sverige och jag vill att ni ska få panik.” Detta sagt med en äldre manlig röst som följdes av flera olika röster; manliga, kvinnliga, unga och gamla med samma ord.

Som miljöaktiv är ett av Gretas uttalande extra intressant, det som handlade om punktinsatserna. För visst är det så att även produktionen av elbilar ökar materialomsättningen i ett samhälle, att bioenergiutvinningen tuggar i sig våra skogar och ökar trycket mot den biologiska mångfalden och alla rödlistade arter, och att infrastrukturinvesteringarna som höghastighetstågen kommer att öka exploateringstrycket på vår natur. Även tiden för omställningen är nämligen i sig en fråga som framgår i Gretas texter; vi kanske har tio år på oss att lägga om riktningen i samhället mot mer klimatsmarta lösningar, kanske längre, kanske kortare.

Här kan inte vetenskapen ge oss några exakta svar utan snarare framhålla försiktighetsprincipen, en princip som få talar om i dag, som säger att även om vi inte till 100 procent vet allt måste vi ta höjd för det vi vet.

Numera, när Gretas budskap far runt jorden i rekordfart, har hon blivit ännu mer noggrann att lyssna på forskarnas olika budskap. Hon håller sig till vetenskapliga fakta, har ständig dialog med en grupp forskare, och uttalar sig med den säkerhet/osäkerhet som omger forskningens allmänna villkor. Återigen försiktighetsprincipen. Hon är budbärare! Oslagbar enligt min mening!

Några av Gretas uttalanden kommer säkerligen att bli bevingade ord att minnas likt Neil Armstrong när han steg ner på månen 1969 ”That´s one small step for man, one giant leap for mankind”. Eller vad sägs om Greta-citaten;

"No one is too small to make a difference",

"Om ni säger att vi slösar viktig lektionstid, låt mig påminna er om att våra politiska ledare har slösat årtionden på förnekelse och passivitet",

"Ni säger att ni älskar era barn framförallt annat, samtidigt stjäl ni deras framtid framför ögonen på dom".

Ulf Svensson

civilekonom Stockholm