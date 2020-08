Debatt: Förbättra och utöka beredskapslagren!

På rätt kort tid har Region Dalarna gått igenom två materialkriser; leverantörsbytet av förbrukningsartiklar 2019, samt den pågående covid-19-pandemin. Både mediciner och medicintekniska förbrukningsvaror har varit en påtaglig bristvara.

Redan vid leverantörsbytet tvingades man ställa in ett antal operationer och under covid-19-pandemin har ännu fler läkarbesök, behandlingar och operationer skjutits upp, delvis just på grund av brist på förbrukningsvaror.

Regionens och kommunernas beredskapslager har visat sig vara otillräckliga. Nationellt pågår en utredning kring hur sjukvårdens beredskap ska stärkas, som i sin helhet ska presenteras under 2021. Mycket tyder på att flera nya nationella beredskapslager och mera omfattande nya krav på regional och kommunal lagerhållning kommer att införas.

Men det går inte att vänta till 2021!

Region Dalarna har redan genomgått alltför många och för omfattande material- och läkemedelskriser, därför krävs ett snart agerande från de politiskt ansvariga i majoriteten!

Folkkampanjen för sjukvården föreslår därför beredskapshöjande nya åtgärder på minst 25 miljoner varje år för Region Dalarna. Vi vill att Region Dalarna ska ta initiativ till ett gemensamt beredskapsprojekt med länets kommuner för att öka Dalarnas beredskap. I flera fall används liknande mediciner och medicintekniska förbrukningsvaror i både kommun och region. Genom att ha större gemensamma beredskapslager kan vi hjälpas åt och stärka Dalarnas beredskap till en rimlig kostnad. Målet ska enligt Folkkampanjen för sjukvårdens mening vara att få till stånd lager för sex månaders förbrukning.

När det kommer till de planerade nationella beredskapslagren, är det viktigt att Region Dalarna visar framfötterna och lyfter fram att Dalarna ligger mycket bra till geografiskt och har lämplig infrastruktur, för att vara platsen för ett av de nya centrallagren av läkemedel och sjukvårdsmateriel.

Det går inte att rulla tummarna och sitta och vänta på nationella utredningar och tvingande lagstiftning. Nu krävs ett snabbt adekvat agerande från de folkvalda, för att återta vår gemensamma samhällsviktiga beredskap!

Ken Swedenborg (ffs)

Partiordförande, Vidareutbildad undersköterska