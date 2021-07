Debatt: Försöken att styra landsbygdspolitiken från baksätet fungerar inte

Centerpartiets försök att styra landsbygdspolitiken från baksätet fungerar inte. I höst kommer viktiga landsbygdsfrågor till riksdagen för beslut.

Efter krav från borgerliga partier och C, har tre utredningar presenterats - om strandskydd, om äganderätt/skydd av skog och om den svenska artskyddsförordningen. Bakgrunden är att en tydlig riksdagsmajoritet anser att aktuell lagstiftning har lett till inskränkningar för brukare och befolkning som inte tillräckligt kan motiveras ur miljösynpunkt.

Utredningarnas förslag ska nu med känd Löfvensk byteshandel förhandlas mellan MP, C och S för att besluta vilka respektive hjärtefrågor som ska ingå i propositioner som sedan i klump lämnas till riksdagen.

Problemet med denna modell är att den ger MP mycket mer makt än vad deras 4,5 procent av rösterna skulle ge om delfrågorna voterades en och en i riksdagen. För varje förslag om förbättringar för brukare som C vill ha med, kan MP ställa motkrav på mer formellt skyddad skog, ökad detaljreglering och utökad myndighetsmakt. I många frågor torde därför inga förändringar föreslås, eftersom ett givet utredningsförslag kan vara oacceptabelt för MP, varpå MP:s motförslag är oacceptabelt för C och vice versa.

Svensk landsbygd har inte har råd med det här. Utredningarna kom till för att dagens regelverk är skadligt och utvecklas år fel håll. Uttalanden från socialdemokrater i regering, riksdag och från kommunalråd i landsbygdskommuner visar att S i många fall delar denna syn.

Den 4 juli 2021 förhandlade S, C och MP inför statsministeromröstningen om de här frågorna. Den 5 juli gick Annie Lööf ut till pressen med att man hade kommit överens i skogsfrågorna, något som MP omedelbart officiellt förnekade. C försökte således kringgå MP:s maktposition men MP vägrade att backa.

Vi riskerar nu utökade begränsningar kring skogsbruket och en ny strandskyddslag som inte förenklar byggande nära vatten ens i glesbygden och som blockerar stora kustområden.

När propositionerna i klump når riksdagen, kommer högersidans partier därför antagligen att tvingas rösta nej till dem i sin helhet.

Hur kommer C att rösta? Om C röstar ja, går MP-s förslag igenom tillsammans med de reformer som faktiskt har majoritetsstöd. Om C röstar nej, har ytterligare en chans att reformera landsbygdspolitiken förlorats. C:s stöd till en regering där MP ges makt över miljöfrågorna fungerar inte som C hoppats. Om C vill stödja en vänsterregering, borde partiet åtminstone ingå i sagda regering.

Utöver allt detta har vi drabbats av en EU-kommission som tar allt fler initiativ som är miljöaktivistiska och motarbetar skogsbruk. Regeringen avstod nyligen från att underteckna ett protestbrev till EU från ett tiotal skogsländer om detta. Skogsbruk ligger inte inom EU:s mandat. Skogsländerna behöver enas mot EU-kommissionen, men C:s sidval omöjliggör även detta.

Det är dags för C att tänka om eller cementera sig som ett landsbygdsfientligt vänsterparti.

Mats Nordberg (SD)

skogspolitiker i riksdagen