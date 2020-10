Debatt: Framtidstro i fjällkommuner

Debatten om framtiden i fjällen pågår åter i fjällområdets kommuner. Å ena sidan finns politiker understödda av sina tjänstemän och företag som försöker genomdriva sina exploateringsprojekt.

I min bokhylla står en hyllmeter med dokumentation av mer eller mindre lyckade fjällprojekt som alla utlovade en ljusare framtid i kommuner vars unga befolkning hade flyttat till södra Sverige.

Tron på vägens betydelse för utvecklingen i kommunen var stor och betydelsefull för kommuninvånarna som kunde bosätta sig även i glesare bebyggda områden och pendla till service och arbeten till exempel i centralorten. Bättre kommunikationer gjorde att till exempel Dalafjällen befann sig inom veckoslutsavstånd för besökare från mellersta Sverige men detta under förutsättning att vägnätet förbättrades, vilket framkom av utredningar redan under 1960-talet. Behoven av förbättrat vägnät till Sälenfjällen är fortfarande stora då merparten av 50 000 besökare per vecka under turistsäsongen färdas med bil.

Framtiden dominerades till att börja med av avverkning i fjällskogar, storskalig utbyggnad av vattenkraften och export av strömmen till delar av Sverige där industrin utvecklades trots avsaknaden av en av de viktigaste geografiska lokaliseringsfaktorerna, nämligen energi.

Utvecklingen av Idrefjällen och Sälenfjällen började ta fart och har betytt mycket för berörda fjällkommuner men samtidigt medfört nya problem som måste lösas

I södra Sverige fanns under 1950-talet inte längre utbyggbar vattenkraft som möjliggjorde den industriella expansionen. Problemet löstes genom uppfinningen av överföring av högspänd likström via stora kraftledningar över långa avstånd till expansionsområdena. Där ledningarna slutade dit flyttade även arbetskraften med avfolkningen av glesbygder där kraften producerades som resultat. Skogsbruket mekaniserades och bedrevs i allt större hyggesbruk med konsekvenser som storskalig påverkan på landskapet, kraftigt minskat renbete och avsevärt färre sysselsatta. Tanken på möjligheter till en mera hållbar och långsiktig utveckling började efterhand vakna i många fjällkommuner och snart framstod turismen som den största möjligheten. Utvecklingen av Idrefjällen och Sälenfjällen började ta fart och har betytt mycket för berörda fjällkommuner men samtidigt medfört nya problem som måste lösas.

Fjällturismen ställer stora krav på ett attraktivt landskap med utblickar över stora områden som är mycket svårförenligt med exploatering för skogsbruk och vattenkraft. Under 1970-talet verkade det som om ansvariga beslutsfattare i kommuner och län trodde att turismen skulle kunna nöja sig med det som blev över efter de storskaliga exploateringar som visserligen skapade kortlivad sysselsättning. Projekten krävde i stor utsträckning specialistarbetskraft som flyttade mellan projektområdena. Under 1980-talet upphörde exploatörerna att betala fastighetsskatt i kommunerna och verksamheten styrdes i allt högre grad från distans. Framtidstron hamnade i allmän svårartad kris.

Under 1990-talet började det stå klart att turismen var framtidsnäringen som genererade betydligt högre intäkter än till exempel skogsnäringen. Men både rikspolitiker och kommunalpolitiker verkade fortfarande hoppas på industriutveckling och betraktade inte alltid turismen som en seriös näring.

Men hoten mot det turistiska landskapets attraktivitet upphörde inte. Snart började vindkraftverken att bli allt fler och högre med höjder på upp till 250 meter med blinkande ljus väl synliga över stora områden, inte bara i fjällen utan även i områden kring Siljan och Svartnäs i nordöstra Dalarna. Vindkraftverken skulle kunna lokaliseras långt från bebyggelse och turistiskt attraktiva områden, men problemet blir då att befintlig infrastruktur som närheten till kraftledningar och vägnät inte kan utnyttjas. Kostnaderna för erforderliga nybyggnader av kraftledningar och förstärkning av befintliga blir i den storleksordningen att de avsevärt kommer att påverka lönsamheten i vindkraftsprojekten.

Lokalisering i anslutning till bebyggda områden blir med andra ord oundviklig och därmed konflikter med den kvarvarande glesbygdsbefolkningen som redan utstått stora påfrestningar i sin livsmiljö genom överdämningar och skogsavverkningar i omedelbar anslutning till boendemiljön.

Utfallet av prövningsprocessen av planerade utbyggnader i Malung-Sälens kommun blir intressanta. Därvid är det av största vikt att politiker och deras tjänstemän har relevanta kunskaper om vindkraftens påverkan på landskapet och konsekvenserna för befolkningen.

Undertecknad var i många år ansvarig för miljöövervakningen i Dalafjällen och deltog i utredningen av miljön i anslutning till exploateringen av Sälens flygplats och har i egenskap av GIS-expert ingående kunskaper om landskapsanalyser som är aktuella i anslutning till vindkraften.

Tron på flyget och framtiden har alltid varit stark. De politiker och "experter" som låg bakom flygplatsprojektet valde den satsningen i stället för den nödvändiga förstärkning av vägnätet och förlängning av järnvägen från Mora till Sälen som behövts under lång tid. Det finns i projekt svårförutsägbara konsekvenser "svarta svanar" som utbildningar vid tekniska- och ekonomiska utbildningsanstalter i Stockholmsområdet och annorstädes inte ser ut att tillhandahålla erforderliga kunskaper för att klara av. Alla kommunalpolitiker är angelägna om och har rätt att erhålla beslutsunderlag som gör det möjligt at fatta väl underbyggda beslut för framtiden.

Som ett resultat av utvecklingen står flygplanen som skulle ha trafikerat Sälens flygplats tills vidare på marken. Det kanske hade varit av visst intresse att studera vad som hände med flygplatsen i Idre under 1990-talet då verksamheten upphört 1999.

Lars G Hedlund

GIS analytiker, Geograf