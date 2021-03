Debatt: Ge Faluns ungdomar en politisk plattform – inför ett ungdomsfullmäktige

Det finns många undersökningar som är viktiga. Där det många gånger känns som att resultaten oftast läggs på hög och försvinner i någon skrivbordslåda för att bli en dammsamlare. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, även kallad Luppen, är en otroligt viktig sådan. Det skulle kunna liknas vid ungdomarnas enda röst i samhällsutvecklingen. Något som politiken har möjlighet att förändra.

Senast den damp ner i Falu politikernas knä var 2018 (den senaste jag hittade), den finns för övrigt att läsa på Falu kommuns hemsida. Det finns många alarmerande siffror. Användandet av droger blir allt mer vanligt. Den upplevda tryggheten blir sämre. På en del håll är det riktigt oroande siffror och av pandemins efterdyningar vet vi än så länge inget om vad konsekvenserna innebär för barn och unga i Falun. Det vi vet är att siffrorna och statistiken hittills inte visar att det blivit bättre. Snarare sämre. Efter covid-19 kommer vi behöva ge plats åt nya röster i en ny tid.

Trösklarna till att påverka blir lägre - där ungdomarnas idéer och framtidsvisioner ges en berättigad plats i demokratins finrum, precis där den ska vara

Den rubrik i Luppen som intresserar mig är den om politik och samhälle. Där ungdomarna får frågor om bland annat den individuella påverkanskraften, tilltron till de folkvalda politikerna och vår demokrati bland annat. De flesta av dessa ungdomar har inte möjlighet att rösta i våra allmänna val ännu. Så deras röst kan inte göra skillnad på valresultatet, det innebär inte att deras röster kan bli nekade att lyssnas på.

I ett antal kommuner finns ungdomsfullmäktige, Göteborg är en och Skellefteå en annan. Där ungdomar involveras i den kommunala utvecklingen tillsammans med folkvalda politiker. De möter varandra i ögonhöjd, reella argument och diskussioner. Ett sätt för ungdomar att få sin röst hörd, en plats där de kan få lyfta sina idéer som rör dem själva och förankra idéerna hos de som styr en kommun. Där de får chansen att bära vidare vårat demokratiska arv.

Ser vi till den politik som hittills bedrivits under den senaste mandatperioden så är det en del politiska prioriteringar som direkt eller indirekt drabbat våra ungdomar, utan att de fått vara med och säga sitt kring sin egen vardag.

Vad skulle ett ungdomsfullmäktige säga om att fritidsgårdar läggs ner, förmodligen som i insändaren av "Ung och Arg" i DD fredagen den 26 februari. Att det dras in på socialförvaltningen där förebyggande insatser utförs. Stora skolor kontra små skolor. Kanske är det just ungdomarna som sitter på framtidens idéer och svar på frågorna som rör dem. Däremot har politiken makten att skapa en plattform för just det ändamålet.

Hur och vad som är bäst för just Faluns ungdomar behöver utarbetas av politiken, kommunens ledningsorganisation och viktigast, tillsammans med ungdomarna. Ger vi rätt förutsättningar skapar vi långsiktigt en större möjlighet att få fler unga att engagera sig i kommunens utveckling. Vi stärker hopp och framtidstro. Tillsammans stärker vi vår demokrati och trösklarna till att påverka blir lägre - där ungdomarnas idéer och framtidsvisioner ges en berättigad plats i demokratins finrum, precis där den ska vara.

Vi behöver ge ungdomarna en röst. En röst av och för framtiden.

Linus Niklasson

Medlem i Svärdsjö-Envikens S-förening