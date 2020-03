Debatt: Har vi råd att leva när vi blir gamla?

I flera artiklar i dagspressen de senaste dagarna har vi kunnat läsa om hur fattigdom slår mot pensionärer. Många, framför allt kvinnor, vittnar om att de måste dryga ut pensionen med att hitta vägar för att få några kronor till i plånboken.

Många måste lita till sina barn, andra gör hantverk som de säljer, några besöker välgörenhetsorganisationer för att få ett mål mat.

Hur kan ett välbärgat välfärdssamhälle acceptera att människor som har slitit hårt ett helt liv tvingas leva så på ålderns höst?

Enligt siffror från SCB lever 295.000 personer över 65 år under gränsen för relativ fattigdom 2018. Det betyder att man har 12.800 kronor eller mindre att leva på, efter skatt, per månad. EU:s statistik vittnar om att drygt 300.000 av Sveriges pensionärer vrider och vänder på sina liv för att få ekonomin att gå ihop.

Enligt Socialstyrelsen lever också allt fler kvinnor under det om kallas "strukturell hemlöshet". Det betyder att det inte finns något missbruk eller någon psykisk ohälsa som orsak till hemlösheten, utan det är helt enkelt fattigdom som gör att man inte klarar att få tak över huvudet.

Många äldre med låga inkomster skäms för sin livssituation. Men egentligen är det samhället som borde skämmas. Ökningen av äldrefattigdomen är alarmerande. Den leder till sämre hälsa, socialt utanförskap, djupa privatekonomiska problem och ökad risk för våld i nära relationer. Hur kan ett välbärgat välfärdssamhälle acceptera att människor som har slitit hårt ett helt liv tvingas leva så på ålderns höst?

Verdandi, SKPF och ABF lyfter de här frågorna i en serie samtalsföreläsningar under våren. Vi gör det för att uppmärksamma äldres oro och känsla av otrygghet, vi gör det för att visa på det orimliga i att samhället inte tillräckligt slår vakt om äldres hälsa, ekonomi och trygghet. Men vi gör det också för att upplysa och uppmana de äldre om att faktiskt nyttja de möjligheter som trots allt finns. Det är viktigt att få möjlighet att under enkla former få klart för sig hur det ser ut för just mig; om jag har rätt till bostadstillägg, garantipension eller kanske äldreförsörjningsstöd. Därför bjuder vi nu in till samtal kring pensioner och de ekonomiska stöd som samhället ändå kan erbjuda.

Men i grunden behövs ett nytt pensionssystem med avsevärt högre pensioner för dem som byggt och bygger landet. Och det brådskar! Ingen pensionär ska behöva ha en pension som ligger under fattigdomsgränsen. Det är ovärdigt ett land som Sverige.

Ann Chrona, Abbe Ronsten

SKPF, avd 6 Falun, ABF Södra Östra Dalarna

Annakari Berglund, Erik Arnberg

Verdandi Falun