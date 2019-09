Debatt: Inte vanligt att få klampa in på en arbetsplats

Replik till på debattartikeln "Döljer Siljans Chark något" som var införd i DD den 30 agusti.

I somras bildades föreningen ASD (Animal Save Dalarna), av det som vanligen kallas djurrättsaktivister. De har nu vid två tillfällen gjort besök, "vigils" som de säger, vid slakteriet vid Ickholmen i Rättviks kommun.

Ordet ”vigil” finns inte i vare sig svensk eller engelsk ordbok, fast man sätter en engelsk pluraländelse på slutet. Ordet är latin och betyder ”vaksam”, och vem som ska vara vaksam framgår inte.

Föreningen har startat i Skåne och har sedan spritt sig norrut. Nu har de kommit på att det inte fanns någon sådan grupp i Dalarna, och det måste rättas till. Gruppen, som kom till slakteriet i Ickholmen, kom från olika håll, bland annat från Göteborg. Målsättningen är att all slakt ska upphöra, och helst borde alla människor bli veganer. Följden skulle då bli, att all djurhållning skulle upphöra. Det skulle inte finnas några kor, hästar, grisar, får eller dylikt – och inga fäbodar. Då den aspekten togs fram vid ett samtal med dem, föreslog en i gruppen, att man skulle kunna ha kor som husdjur, typ hund och katt. De kunde gå ute på en äng och beta – men inte slaktas.

Föreningen kräver att bemötas med respekt och att få möjlighet att komma in och inspektera på, i det här fallet, Ickholmens slakteri. Vid alla slakterier förekommer regelbundna kontroller av olika myndigheter, som ser till att arbetet sköts enligt gällande normer. Det är inte vanligt att allmänheten får klampa in på en arbetsplats, vilken som helst, och snoka omkring för att hitta något att anmärka på. Och hur skulle de anställda kunna fullgöra sitt arbete under sådana förhållanden?

I en artikel i DD den 30 augusti hävdar de också, att skolbarnen ”tvingas” att dricka mjölk, vilket är ett falskt påstående. Det är inget hinder för skolbarn att få dricka vatten i stället för mjölk, om de föredrar det. Men mjölk är hälsosamt och bra för uppbyggnaden av skelettet. För egen del har jag druckit mjölk i hela mitt liv, och min kost består av fisk, kött och grönsaker, och ingen kan tvinga mig att ändra på mina matvanor!

Brita Skedung