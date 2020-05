Debatt: Jaktintresse gynnas - inte biologisk mångfald

Ny jakttidsförslag från Naturvårdsverket krossar biologisk mångfald på många punkter.

Två jakttidsförslag har varit ute remiss under våren. En handlar om fåglar och den andra djur. Regeringen skall besluta om förslagen före sommaren och ska sen gälla i sex år.

Inga omotiverade hinder skall få störa jakten och hänsyn till icke jagande människor är liten

Många av förslagen gynnar jaktintresset och bygger inte på modernt naturvårds- eller bevarandetänkande. Inga omotiverade hinder skall få störa jakten och hänsyn till icke jagande människor är liten.

Jakt på ekorre och hermelin skall införas. De är ett byte för rovfåglar och de ingår i den biologiska mångfalden. Tillräckligt många ekorrar dödas i biltrafiken.

Jakt på enkelbeckasin skall införas trots förväxlingsrisker med andra beckasinarter.

Vi hoppas att så många människor som möjligt kommer att protestera mot förslagen och att det inte blir en lekstuga där målet är att få jaga så många arter som möjligt och under stora delar av året

Jakt på orre och tjäder förlängs till mitten av februari. Då har man chans att få skjuta dem på spelen som kan ha börjat då. Dalripan minskar kraftigt på många platser. Trots detta fortsätter jakten och den förlängs till mitten av mars. En godtycklig skyddsjakt på trana och sångsvan föreslås. Snatteranden skall få skjutas i södra Sverige trots att det finns få och att de lätt förväxlas med andra änder. Ringduva skall få skjutas även under häckningstid vid stora ansamlingar vid odlingar. Förslag finns också att få jaga råbock under våren. Även att jakt på älg skall få ske under februari. Då kan korna vara dräktiga.

Förslagen och kommentaren från Naturvårdsverket är på flera hundra sidor. Vi hoppas att så många människor som möjligt kommer att protestera mot förslagen och att det inte blir en lekstuga där målet är att få jaga så många arter som möjligt och under stora delar av året.

Naturskyddsföreningen Malung-Sälen

Bertil Helmersson, Ordförande