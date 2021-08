Debatt: Kärnvapenförbud nu!

Summertime, and the living is easy. Sommar, sol och färska bär, vem orkar tänka på mörka moln och kanske ännu värre hot? Coronan är i vårt land på väg att klinga av och klimatkrisen är på gång att bli en realitet för politiker och beslutsfattare.

Men det tredje stora hotet mot mänskligheten växer tvärtom som en böld i det fördolda och riskerar att explodera i ett kärnvapeninferno.

Vem tar ansvar för att minska kärnvapenhotet? Våra politiker? Mycket tveksamt. De lyssnar på sina militära rådgivare. Forskare? Tveksamt, forskning som rör kärnvapen handlar i huvudsak om att göra vapnen effektivare och lättare att använda.

Nej, precis som med corona- och klimathotet är det du och jag, vi- alla enskilda, som har en viktig uppgift. Vi kan och måste ta ansvar för att minska hoten.

Vårt land har varit ett föregångsland i freds-och nedrustningsförhandlingar. Sverige var med och utformade FN:s kärnvapenförbud. Men sedan valde Sveriges regering att inte skriva på..

Vårt land har varit ett föregångsland i freds-och nedrustningsförhandlingar. Sverige var med och utformade FN:s kärnvapenförbud. Men sedan valde Sveriges regering att inte skriva på..

”Det blir allt tydligare att regeringens representanter slänger sig med argument som ger sken av att Sverige är med och driver på för nedrustning. Men i själva verket sätter de upp mål som är omöjliga” skriver Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

Det är nu 76 år sedan de två atombomberna släpptes över Japan och dödade över hundratusen människor. Människor världen över har sedan dess engagerat sig för att detta aldrig mer ska upprepas.

På 80-talet gick fredsrörelserna samman i en ”folkriksdag”. Engagerade kvinnor i Sundsvall startade en budkavle för fred, med start i Haparanda och med destination Genève och FN:s Europakontor. Ett av budskapen var att regeringen vid FN-sessionen skulle framföra förslag om ett allomfattande vapenmoratorium, att all ytterligare forskning, utveckling och utplacering av vapen och att all framställning och lagring av nya vapen skulle stoppas.

I dag den 6 augusti lanseras Rikskampanjen Kärnvapenförbud. Nu! där folkrörelse-Sverige och enskilda personer tillsammans, vill förmå regeringen att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s förbud mot kärnvapen.

Vi säger som Merit Hemmingson i radions sommarprogram: ”Hur kan det över huvud taget finnas utrymme för vapen och krig i vår moderna upplysta tid? Dessa maktgalna krigsherrar som bara fortsätter kriga och förstöra och som också bidragit till dom här stora flyktströmmarna. Det tar ju aldrig slut!”.

Vi uppmanar alla att komma med i Rikskampanjen Kärnvapenförbud. Nu! för att nå en fredlig värld. Nu, innan det är för sent.

Måna Wibron

Runa Forsman

Ulrika Hådén

Ulf Gustafsson

Birgitta Krona

Stefan Aronsson

Hjördis Johansson

Gertie Gajner

Annika De Mello

Eva Goes

Sameer Lafta

Lo Högberg Elisabet Finné, medlem i Svenska läkare mot kärnvapen

Kvinnor för fred, och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Sundsvall Sundsvall-Timrå FN Förening, Västernorrland FN Distrikt, Nämforsens Kvinnominne