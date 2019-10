Debatt: Kräv att Sverige och omvärlden fördömer våldet mot kurderna

Sent på söndagskvällen nås vi utav ett katastrofalt besked, USA meddelar genom Donald Trump att man inte kommer fortsätta stödja kurderna. Man har därmed gett grönt ljus till Turkiet att gå in i norra Syrien och anfalla kurdiskt kontrollerade områden. Detta kommer sluta i katastrof.

Kurderna som varit Europas skydd mot IS och som offrat så mycket för att besegra IS, lämnas nu för ett land som istället stöttat IS i åratal.

Erdogan kommer snart att gå in i norra Syrien, inget som stoppar honom längre. USA drar tillbaka sina trupper från de heta områdena och har gett grönt ljus.

Det som kommer ske är massaker på civila, våldtäkter och avrättningar. Det hände tidigare och kommer inte att se annorlunda ut denna gång. Vi lever i en tid då allt detta rapporteras direkt, så ingen kan säga att de inte vet vad som händer. Varenda politiker vet hur frihetskämpar, barn och civila hänsynslöst och brutalt slås ner, bombas, och beskjuts av Erdoğans fascism. Ändå hör vi inte de kraftiga fördömanden från regerings- och EU-håll som vore det naturliga.

De som mot alla odds drivit ut ondskan och räddat världen från IS ondska, lämnas åt vargarna

Hur kan världen stå och titta på när ett folkslag upprepade gånger blir förtryckta, förnekade och förvisade från sina egna trakter?

Vi talade en gång om diktaturens kreatur, nu talar vi istället om galningarnas sammansvärjning! Att svika kurderna på detta sätt är rent ut sagt smutsigt! Alla vet att Erdogan var allierad med IS, men ingen vågade utmana denna despot. Att stötta Erdogan är samma sak som att stötta Daesh.

De trupper som Turkiet kommer skicka in är Daesh/IS som sökt skydd hos dem. Vi vet redan vad som kommer ske när den turkiska militären tillåts anfalla norra Syrien. När Turkiet slog till mot Afrin i Syrien för att krossa det kurdledda styret genomfördes en brutal etnisk rensning med många dödade. Hundratusentals olika folkslag så som kristna, yezidier och kurder flydde. Turkiet använder nu islamistiska jihadister för att terrorisera.

Vi måste kräva att Sverige med EU faktiskt fördömer det hemska våld som Europas betalda gränsvakt Turkiet utsätter kurderna för. Inte sitta och beklaga detta sedan med "oj så tragiskt"!

Har man inte lärt sig nånting av historien? Och varför gör inte EU något? Tycker verkligen EU att detta är ett rimligt tack för att kurderna har fångat in alla dessa europeiska IS-krigare, som vi inte ens lyckades hindra från att åka?

Detta ska fördömas hårt och direkt från Sverige och omvärlden, Nu!

Valida Cicen

Vänsterpartiet Borlänge, talesperson Svensk-Kurdiska kulturförening (NCDK) Dalarna

Rikard Rudolfsson

Ordförande Vänsterpartiet Borlänge