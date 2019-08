Debatt/Kretsloppsbaserad mat: Låt Dalarna bli navet för matproduktionen

Skulle det i samhället bli ett längre elavbrott, skulle hem och butiker knappt ha mat som räcker mer än några få dagar.

Den goda nyheten är att vår landsbygd, våra städer och tätorter är bäst rustade att vända på utvecklingen med hjälp av kretsloppsbaserad produktion av mat. Här finns landsbygd med tomma ladugårdar och gamla industrihus som kan användas för odling av fisk och grönsaker.

Dalarna kan bli navet i en kretsloppsbaserad produktion av mat.

Vi har många förslag på vad vår landsbygd och våra tätorter kan göra redan idag. De kan ge plats för mycket proteinrik och klimatsmart matproduktion, genom att nyttja de tomma hus vi har på landsbygden och tätorterna, så att vi kan skapa en lokal fisk och grönsaksproduktionsanläggning i var och varannan socken i Dalarna.

Världen upplever inte bara en omfattande befolkningstillväxt utan också en massiv inflyttning till våra städer. Folk lämnar landsbygden för att leva urbana liv med mängder av snabba, billiga kalorier som är tillgängliga överallt nästan dygnet runt. Sårbarheten har ökat. Städerna står för 70 procent av världens energianvändning. Invånarna där äter sig till en epidemi av fetma och kroniska livsstilssjukdomar, vilket står staden, oss och planeten dyrt.

Vi citerar gärna den kände matjournalisten Michael Pollan som svarade, när han fick frågan om vad vi egentligen kan äta: ”Det är ganska enkelt – eat food, not too much and mostly plants”. Svårare än så är det faktiskt inte.

Dalarna kan bli navet i en svensk kretsloppsbaserad produktion av livsmedel. Efterfrågan är enorm och marknaden för inhemsk odlad fisk och grönsaker i Dalarna täcks idag enbart till några procent. Endast en procent av länets åkermark skulle göra Dalarna helt självförsörjande på grönsaker.

Efterfrågan på fisk ökar nu kraftigt. Landbaserad odling har utvecklats på ett intressant sätt de senaste tio åren, inte minst det som kallas akvaponik – kombination vattenbruk av fisk eller andra vattenlevande djur och växtodling.

I Dalarna finns mängder med nerlagda lantbruk och tomma djurstallar, liksom gamla industrilokaler som kan bli en resurs och tillgång om vi anpassar gårdarna och lokalerna så att de får liv igen och skapar nya arbetstillfällen. Restvärme från kommunernas värmekraftverk är en annan resurs.

”Folket är staden” skrev Shakespeare och folk blir vad de äter. Vi vill vara med att utveckla det ätbara länet. I fyra år har Refarm Linné arbetat med att utveckla denna nya näring. Nu 2019 finns det mer än 25 läggningar i 18 av våra län. Och flera håller på att projekteras.

Genom medvetna strategiska insatser på våra landsbygd och i våra tätorter kan vi minska vår sårbara matförsörjning genom att se hela länet, i varje socken som potentiella odlingar för främst grönsaker och fisk och skapa flera tusentals nya jobb enbart i Dalarna de närmaste 15 åren. Och i Sverige mellan 200 000 och 400 000 nya jobb. Låt Dalarna ta ledningen att se mat som den nygamla tillväxtsektorn såväl på land som i våra tätorter och gör Dalarna till navet i en svensk kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion och bli stolta på riktigt.

Refarm Linné genom Peter Eklund