Debatt: Matsvinnet kommer att minskas

Efter många års arbete med kostutredningen föreslår Dalasamverkan (MP, M, C, KD, DSP och L) nu en nyordning för måltidsproduktionen i Region Dalarna.

Idag är matsvinnet cirka 40 ton per år vid lasaretten i Falun och Mora, över 100 kilo per dag i genomsnitt, cirka 25 procent av all patientmat kastas. Det kan bero på att för många måltider tillagas och/eller att patienterna inte har aptit när maten serveras. Detta är ohållbart och ett stort resursslöseri, det håller nog alla med om.

Med ett nytt måltidssystem med enportionsrätter som värms upp i samband med servering beräknas matsvinnet kunna minskas kraftigt. Målet i nya regionplanen är att matsvinnet minst ska halveras under år 2022. Att minska matsvinnet är den viktigaste frågan för att få ner utsläppen av växthusgaser. Patientmaten från Aromköket i Mora kommer att transporteras till Falun i Region Dalarnas reguljära transporter som transporteras livsmedel och material mellan de olika lasaretten. Det nya systemet kommer inte leda till mer transporter. Naturligtvis kommer vi fortsatt arbeta för att sänka miljöbelastningen för de transporter som sker även i nuläget.

Fortsatt matproduktion vid Falu lasarett Köket vid Falu lasarett kommer att finnas kvar och tillaga flera hundra måltider per dag. Maten kommer serveras i personalrestaurangen Gastronomen och vid lasarettets café. Besökare kommer fortsatt att kunna äta nylagad mat. Att det fortsatt ska finnas en välfungerade personalrestaurang vid Falu lasarett en viktig personalfråga för oss. Dietköket som tillagar specialkost kommer fortsatt vara kvar vid Falu lasarett. Det är viktigt för att patienter med exempelvis allergier ska kunna få anpassad kost. Beslutet innebär att ett nytt måltidsystem kan införas redan under 2022. Vinnarna är patienterna som får fler rätter att välja på samt kan äta mat på de tider de önskar. Att patienter äter den mat som serveras är av stor vikt för tillfrisknandet.

Flera regioner i Sverige har infört eller utreder att införa enportionsrätter som patientmat. Regionerna Västmanland, Sörmland, Jämtland och Stockholm har redan infört metoden. Det är en beprövad metod som fungerar. Flera andra regioner utreder att införa systemet. Alla patienter kan även fortsatt vara trygga med att de kommer servas god mat av hög kvalité.

Kerstin Lundh

Mursal Isa

Jonas Åsenius

Ledamöter i Regionfullmäktige i Dalarna för Miljöpartiet de Gröna