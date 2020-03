Debatt: Nödåtgärder borde tas mot coronaviruset

Vår beredskap är inte tillräkligt god. Samtliga förskolor, skolor och högskolor borde omedelbart stängas för att bromsa den snabba spridningen av coronaviruset. Det visar sig nu att även om barn sällan blir svårt sjuka, kan de sprida viruset. Om spridningen bromsas, minskar belastningen inom sjukvården betydligt.

Svensk sjukvård har ovanligt dålig beredskap för en verkligt allvarlig epidemi, som WHO nu har fastställt att coronaviruset utgör. Inget annat EU-land har så få vårdplatser per tusen invånare. Vad gäller intensivvårdsplatser har svensk sjukvård mindre än hälften av vad ett EU-land brukar ha per tusen invånare, om vi räknar bort de fåtaliga IVA-platserna för barn. Sverige har totalt bara lite drygt femhundra IVA-platser.

Det är dags att handla och sluta att tveka!

Till exempel Frankrike har 13 välutrustade större fältsjukhus med goda intensivvårdsmöjligheter i ständig beredskap, som nu är fullt mobiliserade. Nedskärningarna i svensk sjukvård har sedan 90-talet har värst drabbat våra fältsjukhus. Idag finns det noll, upprepar noll sådana kvar. Det är givetvis ytterst oansvarigt handlat av majoritetspartierna.

Sverige behöver alltså omgående starka och omfattande bromsåtgärder, så att svenska läkare slipper tvingas välja mellan vilka som ska få vård.

Regeringen bör omedelbart beslutar att stänga alla förskolor, skolor och högskolor. Vi yrkar även att regeringen omedelbart erkänner Order of Malta (SMOM), vi kan snabbt komma i behov av deras internationella kvalificerade sjukvårdsenheter som ett värdefullt stöd till svensk sjukvård.

Sist begär vi att regeringen förklarar att Sverige är i en nödsituation och låter tjänstepliktslagarna omgående träda i kraft för alla mellan 16 års ålder och 70 års ålder som har legitimation för ett vårdyrke, oavsett om de idag arbetar inom vården eller inte.

Erfarenheterna från spanska sjukan i bland annat USA visar att karantän dämpar effektivt smittspridningen, men bara om karantänen är långtgående. Det är dags att handla och sluta att tveka!

Ken Swedenborg (ffs)

Partiordförande, vidareutbildad undersköterska