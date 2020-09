Debatt: Nu sällar sig även S - till den blåbruna sörjan

Nu sällar sig även S till den blåbruna sörjan och anger att hög invandring leder till kriminalitet. Dock med tillägget att detta sker när integrationen är otillräcklig.

Det skulle kunna innebära visst hopp om åtgärder för att stärka möjligheterna till en fungerande integration. Jag är dock luttrad och har svårt att tro att det kommer att hända något radikalt för att främja integrationen.

De senaste 30 åren har bostadsbyggandet inte varit tillräckligt, skolan har utarmats och segregerats, det mesta av arbetsmarknaden har marknadifierats och anställningarna har blivit allt mer otrygga. Dessutom har socialtjänsten bantats så att dess stödjande verksamhet i princip avvecklats och psykvården har "effektiviserats" vilket inneburit att samtalsterapi minskats till förmån för medicinering.

Det behövs resurser för att komma tillrätta med vålds- och narkotikagängen men dessutom måste skatteflykten stoppas

Detta och mycket annat som minskat resurserna inom offentlig sektor har inte bara drabbat våra immigranter utan även alla i Sverige som av olika anledningar inte är förstahandsvalet för vinsthungriga marknadsstyrda företagare.

Det här har både blå och röda regeringarna låtit hända trots regeringsformens krav i 1 kap. 2§, jag avser alltså Sveriges grundlag och menar att regeringarna har de senaste 30 åren (minst), bortsett från skrivningarna i grundlagen och låtit bli att tillfredsställa svenskarnas grundläggande behov.

Resultatet har blivit kriminalitet, psykisk ohälsa, och social utslagning bland människor som inte kunnat köpa in sig på bostadsmarknaden, lyckats ta sig in på arbetsmarknaden eller helt enkelt är fattiga. Att flyktingar är överrepresenterade i den här gruppen är en naturlig följd av hur regeringar har agerat under många år. Flyktingar har trängst ihop i bostadsområden med segregerade skolor och för få arbetstillfällen.

I 1:a kapitlet 2:a § i regeringsformen anges bland annat: "Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa".

Tillbaks till den inledande frågan. Varför tillåter vi att regeringar bryter mot grundlagen? Jag tror att en del av svaret kan vara:

- Vi har trott på att nyliberalismen och marknaden ska lösa alla problem.

- För få har förstått att skrivningarna i grundlagen finns.

- Lagen har inga skrivningar om sanktioner när "det allmänna" bryter mot lagen.

Som många förstår kommer det att kosta pengar att leva upp till kraven i grundlagen och att dessa måste komma någonstans ifrån. Vissa hävdar att vi måste komma tillrätta med bidragsfusket, men få nämner att avdragsfusket är tio gånger större.

Min slutsats är att det har skapats en norm i samhället att sko sig på ett eller annat sätt, pengar som rättmätigt borde tillhöra samhället ska man i möjligaste mån roffa åt sig. Om det handlar om fusk med VAB, privatiserad offentlig verksamhet, ideologiska skattesänkningar eller avancerad skatteplanering beror bara på vilka möjligheter som bjuds. Jag tycker inte att det är okej att de rikaste är undantagna vad gäller att alla ska bidra till samhället efter förmåga.

Det behövs resurser för att komma tillrätta med vålds- och narkotikagängen men dessutom måste skatteflykten stoppas. För övrigt anser jag att fastighetsbeskattningen måste ses över, att beskattning av kapitalinkomster ska ske på samma nivåer som beskattning av arbete samt att otrygga anställningar minimeras. Och stoppa LAS-utredningen i papperskorgen!

Olle Berglund Leksand