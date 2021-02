Debatt: Ny ekonomisk politik skulle stärka välfärden

S-föreningen Reformisterna har omfattande förslag till ny ekonomisk politik till S-kongressen 2021 för att bekämpa de samhällsfarliga klyftorna och stärka välfärden över hela landet. Som socialdemokrater borde vi ha agerat för länge sedan.

Vi behöver en investeringspolitik för löntagarnas långsiktiga intresse av ett starkt och jämlikt välfärdssamhälle där nya jobb skapas i en grön omställning. Men istället tycks en rejäl återställare, att åter "spara i ladorna", vara medicinen som skrivs ut efter coronavirusets härjningar.

Sverige står dock alltmer ensamt om att omfamna den åtstramningsdoktrin som urholkat välfärden och försvagat vår krisberedskap.

I såväl USA som Europa pågår en omprövning av den snåla ekonomiska politik som präglat de industrialiserade länderna under decennier. Internationella institutioner som IMF och OECD har uppmanat länder som Sverige att föra en mer expansiv ekonomisk politik för att möta samhällsutmaningarna. I Sverige har Jämlikhetskommissionen, LO:s och andra ekonomer gjort detsamma. EU har presenterat en "Green Deal", men i den inhemska partipolitiska debatten ekar det fortfarande tomt.

I USA går utvecklingen istället raskt framåt. Joe Biden ska ta sitt land ur den "kaskad av kriser" landet befinner sig i. Den enkla logiken lyder: "By acting now, even with deficit financing, we can add growth in the near future".

Utöver omfattande åtgärder mot coronakrisens skadeverkningar har Biden presenterat en plan för ett klimatneutralt USA. Klimatkrisen förklaras vara en fråga om nationell säkerhet och ett högprofilerat nationellt klimatråd bildas. Federala myndigheter beordras att upphöra med subventioner till fossilsektorer. Krafttag tas för klimatmässigt hållbart jord- och skogsbruk. Investeringar ska styras för att gynna eftersatta områden, och då inte minst ursprungsfolkens. President Biden aviserar höjd skattekvot genom att höjning av de högsta inkomstskatterna, kapitalvinstbeskattningen och företagsskatten till 28 procent. Därtill planeras en utökning av arvsskatten.

Därutöver finns vallöften om att dubbla minimilönen till 15 dollar i timmen och investera motsvarande 6 procent av BNP i infrastruktur. Det är högre än den toppnotering Sverige nådde år 1960 då 5,6 procent av BNP investerades i infrastruktur. Ytterligare en investeringsram om 9 procent av BNP för "ren energi" utlovas för presidentperioden. USA:s nya president driver alltså en ekonomisk politik som innebär mycket betydande underskott i de offentliga finanserna.

Den amerikanska statsskulden låg vid årsskiftet på 107 procent av BNP. Den svenska statsskulden uppgår till 40 procent av BNP, bland de lägsta i världen. Budgetunderskottet 2020 utföll på mycket blygsamma 4 procent och prognosen för 2021 ligger på 3 procent. Samtidigt är arbetslösheten i Sverige nästan 2 procentenheter högre än i USA och investeringsbehoven är uppenbara.

Staten lånar långfristigt till negativ ränta och många investeringar i såväl bostäder som grön infrastruktur kommer att bära sina kostnader och dessutom bidra till ökad tillväxt. Med dagens räntor och förväntade tillväxt kommer skuldsättningen att falla även vid modesta underskott.

När vi går till kongress i Göteborg i november ligger Reformisternas förslag på bordet. Debatten om den ekonomiska politiken måste befrias från den våta åtstramningsfilt som alltjämt ligger tung över samtalet. Socialdemokratin måste återupprätta sin roll som den i grunden ledande samhällsförändrande kraften.

Markus Kallifatides

ordförande, S-föreningen Reformisterna