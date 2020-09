Debatt: Om inte vargarna gör jobbet - vem skall göra det då?

Ordförande Berg (Dalarna) och förbundsordförande Larsson (Svenska Jägarförbundet) ser sig angelägna att genom debattartiklar påverka vargsituationen i Dalarna. Artikeln bar drag av färdigproducerade opinionsinlägg som tyder på bristande kunskaper om vargen i Sverige och i Dalarna i synnerhet.

Att i brev vända sig till landshövdingen i vargfrågan tyder på en i det närmaste totalt bristande på insikt i de ansvariga myndigheternas roll i viltförvaltningsfrågor, kunskap om vargens biologi, lokala förhållanden och gällande lagar och förordningar utgör grunderna för myndigheternas handläggning.

Undertecknad kom i kontakt med vargfrågorna redan under min utbildning som jägargruppchef i Kiruna mitten av 1960-talet. Kunskaperna om vargen utvecklades vid denna tidpunkt starkt både i USA av David Meach och i Sverige av Bertil Haglund med rovvilt-inventeringarna. När fridlysningen av varg i Sverige trädde i kraft 1966 återstod i norra lapplandsfjällen enstaka vargar som under senare delen av 1970-talet blev fler men efterhand blev allt färre igen. Till samma område i Lapplandsfjällen kom efterhand nya vargar invandrande under 2000-talet bland annat den så kallade Laponiavargen men även den vargtik som efter en lång vandring, när myndigheterna försökte att flytta henne till södra Sverige, kom till Dalafjällen och efter ytterligare flyttförsök blev känd som Junselevargen. Varg fanns redan i i gränstrakterna mellan Värmland, Dalarna och Norge vid mitten av 1960-talet.

I Norra Lapplandsfjällen grundlade undertecknad kunskaper om vargens val av områden och började utveckla analysmetoder i Geografiska Informations System (GIS). I USA pågick ett motsvarande utvecklingsarbete vid flera Universitet i samarbete med ansvariga förvaltningar. Vid Länsstyrelsen i Dalarna användes dessa metoder vid avgränsningen av det mellansvenska förvaltningsområdet för varg. Man analyserade även områden i Dalarna där vargrevir kunde förväntas.

I Dalafjällen fanns tre potentiella revir i storleksordningen tio kvadratmil utanför det område där renskötsel bedrevs. I samtliga av dessa områden kom varg att etablera sig. Som ansvarig för miljöövervakningen i Dalafjällen erhölls god kunskap om viktiga lokala förhållanden av betydelse för olika ibland motstridiga intressen och anspråk på området. Betydelsen av lokala kunskaper om naturen i olika avseenden var uppenbar.

Planeringen och tillhörande beslutsprocesser måste grunda sig på operativa kunskaper från verkligheten och kan inte ersättas av skrivbordskunskaper eller politiska föreställningar. Kunskaper om vargens roll i naturen och relationen till mänskliga aktiviteter är särskilt viktig. Jägare kan till exempel ondgöra sig över vargarnas val av älg som byte.

När de stora bolagen talar tiger allmogen för säkerhets skull

Skogsägaren vars skogsplanteringar skadas av älgbete kanske har en annan syn på saken. Ett utmärkt exempel kan hämtas från kursen Människan och Rovdjuren vid högskolan i Dalarna. En högt uppsatt direktör från det stora skogsbolaget skulle föreläsa om älgskador i skogen och konstaterade därvid att de var så omfattande att man riskerade att inte kunna bedriva ett lönsamt skogsbruk framtiden. Om bolaget inte kan bedriva ett lönsamt skogsbruk blir det inga jobb och har man inget jobb har man inte heller någon fritid. Direktören framhöll att här förelåg en motsättning mellan en näring och ett fritidsintresse. Sett i den belysningen inses att i så fall utgör vargen en nyttig medarbetare som genom sin verksamhet ökar skogsbrukets lönsamhet även om inte direktören formulerade sig så i klartext.

Tystnaden spred sig snabbt i lokalen och ingen vågade ställa kritiska frågor och försvara fritidsintresset. Som en jägare uttryckte saken "man kan inte ens tänka för då kanske man säger något". När bolagen sa något var det tydligen säkrast att inte komma med några synpunkter.

Ordförande Berg har dock offentligt stått upp och försvarat fritidsjakten och hävdat att det går att komma överens. Undertecknad menar att han nog grovt underskattat "bolagsskräcken". När de stora bolagen talar tiger allmogen för säkerhets skull.

Avlutar med en annan erfarenhet från tiden på Länsstyrelsen. En dag meddelade den centrala myndigheten att det fanns en hanvarg av nordligt ursprung och att han skalle sättas ut i Dalarna. Det var inte en fråga om - utan var detta skulle ske. Med beslutet följde en rad instruktioner rörande var han inte skulle få vara. Det framstod som uppenbart att den centrala myndigheten hade ytterst bristfällig kunskap om förutsättningarna för vargens geografi i Dalarna. Vargmotståndarna mobiliserade och gick till attack. Vis av erfarenheten från vargens geografi i Dalarna bestämde jag mig för att ta reda på vem som ägde den mark där vargarna bodde. Svaret var entydigt; på bolagsmark.

När berörda, som skulle delta i beslutet nåtts av budskapet, blev det tvärtyst och när beslutet om utsättningen fattades var det ingen som var emot.

Väl fungerade varggrupper (familjer) kommer här att ha en viktig uppgift att se till att minska antalet vildsvin till acceptabla nivåer

Som ordförande Berg säkert observerat har vi numera i Dalarna ett större antal vildsvin som plöjer upp trädgårdar, flygfält och golfbanor. Väl fungerade varggrupper (familjer) kommer här att ha en viktig uppgift att se till att minska antalet vildsvin till acceptabla nivåer.

Det är på tiden att fritidsjägarna tar sitt ansvar och ökar vildsvinsavskjutningen. Frågan är om vildsvinen vandrat hit på egen hand eller om de har fått hjälp.

Slutsatsen blir att ordförande Berg och hans rikskollegas förslag till ökad vargavskjutning riskerar att leda till ökade älgskador och minskad lönsamhet i skogsbruket, arbetslöshet och ökande skador på grund av vildsvinen. När inte vargarna gör jobbet - vem skall göra det då?

Lars G Hedlund