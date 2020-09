Debatt: Räkna med besöksnäringen i Dalarna även i framtiden

Besöksnäringen i Dalarna summerar en vår och sommar hårt ansatt av coronapandemin: Vi är i en kris.

Evenemangsarrangörer har drabbats extremt hårt – inga intäkter alls det senaste halvåret. Några har kunnat ställa eller hittat en kreativ lösning. Vågar vi räkna med besöksnäringen som arbetsgivare i framtiden? Kommer Dalarnas besöksnäring klara sig och till och med blomstra i framtiden? Efter ett samtal med aktörer från besöksnäringen som Högskolan Dalarna bjöd in till är vårt svar: JA!

I mars försvann bokningarna i besöksnäringen. Hotellen gapade plötsligt tomma, attraktionerna stängde, konserter och evenemang ställdes in. Dalhalla, Vasalopp, hotellvistelser, restaurangbesök, konferenser var inte längre genomförbara. Handeln och andra näringsidkare blev också snabbt lidande av den pågående pandemin. Sommaren blev bättre, men ungefär 50 procent av intäkterna uteblev och för vissa näringsidkare skedde ingen återhämtning. Nu, i september 2020, är pandemin fortsatt pågående och vi kan ännu inte överblicka de långsiktiga effekterna av krisen.

Coronakrisen visar hur central besöksnäringen är och vilken drivkraft den är för ekonomin i stort. Besöksnäringen i Dalarna är en stark motor för hela näringslivet och ger årligen 7, 6 miljarder i intäkter och sysselsätter 6 500 personer. Runt 15 miljoner gästnätter tillbringas årligen i Dalarna, enligt Visit Dalarna. Besöksnäringen är viktig för löpande skatteintäkter och gav under 2019 369 miljoner kronor i skatteintäkter till Region Dalarna och 705 miljoner kronor i skatteintäkter för kommunerna enligt siffror från Svenskt Näringsliv.

Frågan som vi nu alla bör ställa oss är vad vi i Dalarna kan göra nu? Högskolan Dalarna bjöd nyligen in till samtal med representanter för besöksnäringen, näringslivet och högskolan som sänds via högskolans webbplats. Samtalet mynnade ut i en bild av att framtiden trots allt ser ljus ut för Dalarnas besöksnäring. En del är Högskolan Dalarna som bidrar till livslångt lärande, kompetens- och vidareutveckling för de som drabbats av permitteringar och uppsägningar. Här finns uppdragsutbildning till organisationer och aktörer som tar tillfället att exempelvis kompetensutveckla personal. Högskolan bidrar med ny forskning kring besöks- och turismnäringens roll, utvecklingsmodeller och förutsättningar att hantera pågående strukturförändring, bland annat via Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLeR, som tillsammans med berörda aktörer skapar framtidens besöksnäring.

En annan viktig del är förutsättningarna i Dalarna och vår omvärld. Krisen har påverkat synen på resande, där frågor som hälsa och säkerhet, digitala möten och fokus på lokala marknader blivit centrala. Begrepp som hemester har kommit för att stanna och utomhusaktiviteter är i fokus.

Högskolan Dalarnas forskning kring besöksnäringen visar en tydlig trend inom "outdoor", som vandring, uteaktiviteter och friluftsliv. Trenden i uppåtgående kurva fick en ordentlig boost under vår och sommar 2020 och många turister valde just Dalarna.

Sammantaget ligger Dalarna mycket gott till i besöksnäringens egna framtidsanalyser med vacker natur, ett starkt varumärke, ett gott näringslivsklimat och en väl etablerad besöksnäring. Det finns också stöd i forskningen kring ett ökande intresse för outdoor-aktiviteter. Givet dessa förutsättningar, behöver Dalarna inte ställa in, men Dalarna behöver ställa om. Den utveckling som kanske ändå skulle ha skett på grund av trender och inte minst klimatkrisen, sker nu i rekordfart, och alla aktörer i Dalarna måste hänga med.

Med utgångspunkt i vårt samtal vill vi uppmana till mod och kreativitet.

Till alla er i besöksnäringen som kämpar mitt i pågående kris: I det korta perspektivet är överlevnad första prioritet. I det långa perspektivet: Är omställning möjligt? Kan affärsmodeller ses över eller revideras? Är utökad digitalisering nästa steg? Ni är inte ensamma, utan hjälp finns, bland annat genom Visit Dalarna och Svenskt Näringsliv. Högskolan Dalarna kan vara en aktör som bistår genom

kompetensutveckling av personal. Kan ett forskningsprojekt vara vägen framåt?

Till dig som varit eller är anställd inom turistbranschen, är permitterad eller tvingats sluta på grund av den pågående pandemin? Kunskap gör skillnad! Högskolan Dalarna erbjuder en stor mängd e-kurser och program inom bland annat språk, ekonomi, besöksnäring och turism. För dig som vill ställa om finns möjlighet att till exempel komplettera din gymnasieutbildning med tekniskt basår förutom alla andra program och kurser som högskolan erbjuder, såväl på nätet som på campus.

Tillsammans har vi kraft att skapa en stark och framtidsrustad besöksnäring. Det är vi aktörer som gemensamt för samtal kring denna fråga helt eniga om!

Det inspelade samtalet finns på du.se

Elisabeth Willner Perez

vd, Hotell Lerdalshöjden

Henrik Navjord

regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna

Jonas Rosén

vd Visit Dalarna

Jonas Tosteby

vicerektor för utbildning, Högskolan Dalarna

Sigrid Saveljeff

vicerektor för samverkan, Högskolan Dalarna

Susanna Heldt Cassel

professor i kulturgeografi, Högskolan Dalarna