Debatt/Ripfjället: Vindparken gynnar lokala föreningslivet

Nu är avtalet om bygdemedel mellan wpd och Malung-Sälens kommun klart. Vindkraftsföretaget wpd ökar sitt stöd till bygden och sammantaget avsätts en miljon kronor i bygdemedel till föreningar och lån till företag i kommunen.

Hälften av medlen, en halv miljon kronor om året, går till föreningar, klubbar och byalag i hela Malung-Sälens kommun. En fjärdedel av pengarna är i första hand reserverade till föreningar, projekt eller anläggningar inom 10 km radie från parken och en fjärdedel av medlen kan användas för att ge företag möjlighet till fördelaktiga lån. Om inte tillräckligt intresse finns lokalt eller bland företag går medlen över till den allmänna potten för föreningar i hela kommunen.

Redan tidigare hade wpd utlovat 15 000 kronor årligen per vindkraftverk i projektet men kommunen ville att vindparken på Ripfjället skulle ge mer pengar till kommunens alla föreningar. I förhandlingar mellan parterna har man nu kommit överens om att kommunen avsätter 15 000 kronor per verk från kommunens arrendeinkomst från vindparken, samtidigt som wpd höjer sin del till 25 000 kronor per verk. Enligt avtalet utdelas därmed totalt en miljon kronor varje år under vindparkens livslängd om den byggs enligt plan.

Det finns ett mycket rikt föreningsliv i kommunen och det känns bra att vindparken, om den får tillstånd, kommer att bidra till ett stort antal föreningars utveckling och aktiviteter under många år.

Det finns ett mycket rikt föreningsliv i kommunen och det känns bra att vindparken kommer att bidra till ett stort antal föreningars utveckling och aktiviteter under många år

Maria Röske

vd wpd Scandinavia