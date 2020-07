Debatt: Risk för dubbel smäll

Tänk dig att du ska sälja något, till exempel din bil. Du fixar till bilen, tvättar och reparerar eventuella fel. Du annonserar och tvingas kanske träffa flera tänkbara köpare innan affären blir av. Till slut säljer du bilen men efter ett tag upptäcker du att du inte fått betalt.

Tänk dig då att staten skulle vilja ha moms och skatt på affären trots att du blivit av med bilen utan att få betalt. Hur skulle du reagera då?

Risken är annars att en stor kundförlust tillsammans med momsen kan betyda slutet för tillverkande företag

Detta låter naturligtvis absurt. Men det är just en liknande situation som många av landets företag riskerar att hamna i under rådande pandemi. Risken är att man som företag drabbas av kundförluster om kunder försvinner eller inte klarar av att betala. Problemet är att det är vi företag som står för momsrisken om våra kunder inte kan betala. Vi riskerar således inte bara fordran utan dessutom kundens moms på vår produkt. Risken att detta sker är mycket stor i dessa tider. Självfallet tar vi kreditupplysningar i förväg, vi tar in delbetalningar i förskott och så vidare men detta kan ändå blir ett stort problem när företag som vi lever "ur hand i mun".

Vi som tillverkar åt andra branscher kan fortfarande hålla igång produktionen så länge våra kunder finns kvar. Inte minst om det finns en uppbyggd orderstock att beta av. På sikt kommer dock även vi att drabbas.

Krisen är akut för många företag i och med att så stora delar av samhället stängts ned i coronakrisen. Branscher som besöksnäring och handel har enorma problem. Många tillverkningsindustrier har också problem att hålla igång produktion eftersom leveranskedjor inte fungerar eller för att de har personal som man inte vet om de är sjuka eller inte.

Företagens ansvar för momsen vid kundförluster borde försvinna eller åtminstone borde vi slippa moms på dessa förluster under en rimligt tilltagen period. Risken är annars att en stor kundförlust tillsammans med momsen kan betyda slutet för tillverkande företag.

Anna Grånäs Jakobsson

Rättviks Trappfabrik AB