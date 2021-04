Debatt: Risken är stor att flera av Slättas äldre slutar träna

I Folkhälsoprogrammet 2020 står det att Falun ska skapa förutsättningar för att hälsoutvecklingen blir jämlikt fördelad i hela kommunen och ska även riktats till hela befolkningen. Detta arbetet ska utformas så att det når dem med störst behov och som det står, en grundläggande faktor för hälsa är att människor är, upplever sig vara, delaktiga i beslut som rör dem.

Med stigande ålder ökar risken för sjukdomar och olyckor som begränsar vår rörelseförmåga, delaktighet och förmåga att klara oss själva. Att tidigt främja hälsa, förhindrar fallolyckor och ökar möjligheten för att få många år med hög livskvalitet.

En förändring bland annat i sporthall/squash/studio är att man bokar sin tid via kommunens bokning eller via nätet och får tillgång till lokalen genom digital upplåsning via det gröna kortet eller tagg. Det här begränsar möjligheten för alla att nyttja lokalen ur hälsoperspektiv.

I Folkhälsoprogrammet 2020 står det att Falu kommun vill utveckla insatser och metoder för att förebygga fallolyckor för personer 65 år och äldre. Det står också att kommunen vill fokusera på närhet, tillgänglighet, säkerhet och trygghet att boende blir allt viktigare i människors liv.

Nu gör man tvärt emot!

Kultur- och fritidsnämnden vill stänga Slättaanläggningen och istället satsa mer på Lugnet. Ett Lugnet som inte kommer att vara tillgängligt för alla då entrépriserna kommer att höjas radikalt när nya badanläggningen invigs. Detta stärker inte Faluns förutsättningar för ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Om man väljer att avveckla Slättaanläggningen så är risken stor att flera slutar att träna på grund av tidskrävande resor

Att ta sig från Slätta till Lugnetanläggningen kollektivt tar cirka en timme enkel resa! Om man väljer att avveckla Slättaanläggningen så är risken stor att flera slutar att träna på grund av tidskrävande resor. I Slätta bor många barnfamiljer och det finns även ett seniorboende. Många har valt att bo i Slätta, tack vare närhet till affärer, fritidsgård, gym- och badanläggningen.

Nu väljer Kultur- och fritidsnämnden att försämra i en boendemiljö genom detta beslut att lägga ner en verksamhet som har funnits under många år och skapat möjligheter för alla i området att påverka sin hälsa.

Lugnetområdet får inte prioriteras med att ett väl fungerande bostadsområde med närhet till fritidsaktiviteter försämras. Detta kommer enbart att bli dyrare i framtiden genom att äldre kanske inte tränar i samma utsträckning när tillgängligheten till friskvårdsaktiviteter försämras.

Hur kan Kultur- och fritidsnämnden försvara detta beslut som inte uppfyller redan tagna politiska beslut gällande Folkhälsoprogrammet 2020?

Som pensionärsorganisation upplever vi att den demokratiska processen uteblivit. Det är så det skapas en tystnadskultur i kommunen. Vi upplever att vi som pensionärsorganisation utesluts när beslut tas vid ett flertal tillfällen när förändringar sker i kommunen. Våra möjligheter att lämna synpunkter för att kunna påverka tillgänglighet, boende och fritidsaktiviteter med mera för äldre tas bort.

Detta har dessutom skett utan att det demokratiskt har debatterats med medborgare i kommunen och framförallt boende i Slätta.

Vi har heller inte fått lämna remissvar som pensionärsorganisation som vi har rätt till utifrån att beslutet påverkar äldre inom kommunen.

Styrelsen för SKPF pensionärerna