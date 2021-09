Debatt: Så trycker vi tillbaka det digitala utanförskapet

Sverige blir i snabb takt alltmer digitalt. Tillgång till uppkoppling som möjliggör arbete och utbildning från hemmet, digitala vårdbesök, e-handel och myndighetstjänster online underlättar våra liv och är för de flesta av oss en självklarhet.

Fortfarande saknar dock en betydande andel av alla hushåll och företag en uppkoppling som ger full tillgång till vårt digitala samhälles alla möjligheter.

Vi är många som arbetar för att täppa till gapet och nå målet. Företag och föreningar bygger fiber på landsbygden med stöd av statliga bredbandspengar och mobiloperatörer storsatsar för att modernisera mobilnäten med kraftfullare 4G och 5G.

Men nuvarande åtgärder räcker inte för att nå hela vägen. Ansvarig myndighet, Post- och telestyrelsen, har konstaterat att marknadsaktörernas investeringar och tillgängliga stödmedel inte kommer vara tillräckliga för att uppnå regeringens målsättning om ett helt uppkopplat Sverige 2025.

Nyligen föreslog regeringen att mer pengar ska avsättas till bredbandsstöd men vi behöver göra mer och vi behöver hitta nya vägar för att kunna nå fram till vartenda hem och arbetsplats i hela Sverige.

Situationen i Norge liknar mycket den i Sverige, bredbandsutbyggnaden har kommit långt men den mest utmanande delen återstår. I Norge har man därför beslutat att komplettera satsningar på stöd till fiber med att erbjuda mobiloperatörer totalt 560 miljoner (NOK) i rabatt på radiospektrum i utbyte mot utbyggnad av snabbt bredband via mobilnäten i områden som saknar. Nya lösningar via 4G och 5G ger tjänster med en stabil kapacitet på 100 megabit per sekund och kompletterar fiber på vägen till ett helt uppkopplat samhälle.

I Sverige förbereder Post- och telestyrelsen en stor spektrumauktion. En modell motsvarande den norska skulle kunna tillföra miljardbelopp till en effektiv utbyggnad av snabbt bredband till tiotusentals hushåll och företag som idag saknar en anslutning med tillräcklig bandbredd.

Ett hållbart digitalt samhälle inkluderar alla. Post- och telestyrelsen har nu möjligheten att ta ett beslut som kan ta oss en bra bit på vägen mot ett helt uppkopplat Sverige. Missa inte den chansen.

Anders Olsson

Vd, Telia Sverige

Staffan Åkesson

Teknisk chef, Telia Sverige