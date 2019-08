Debatt: Se till att tobaksbranschen sätts i konkurs

Det är hög tid att den samlade tobaksbranschen tar eller åläggs sitt fulla ansvar för alla de direkta och indirekta skadeverkningar deras produkter har förorsakat och kommer att förorsaka sina konsumenter under decennier.

Innan så sker finns det ingen som helst trovärdighet i branschens marknadsföring av rökfria produkter. Angående annonsen med rubriken "En framtid utan cigaretter" som har införts i dagstidningar med en leende bild av Philip Morris Nordenchef Anette Rosengren. Detta är en insmickrande bedräglig marknadsföring av ohälsa.

Vad det handlar om är att Philip Morris International och tobaksbranschen i sin helhet försöker framställa sig som rökavvänjare och hälsofrämjare. Tobaksbranschens hela affärsidé har varit – och är alltjämt – att lura människor, främst barn och ungdom, in i nikotinberoende för att på så sätt skaffa sig livslångt trogna kunder.

Vad Sverige och hela världen behöver är tobaksfria miljöer och umgängesformer. Rökfria miljöer räcker inte längre, men det är detta som Anette Rosengren och co försöker kvala in till. Allt för att kunna upprätta sin affärsidé och upprätthålla den cyniska ekonomiska spekulation i människors ohälsa i all evighet.

De så kallade "rökfria produkter" som Anette Rosengren och co försöker marknadsföra handlar uteslutande, om och hur de än är konstruerade, enbart om att upprätthålla det nikotinberoende, som deras konsumenter (rökare och snusare) sitter fast i.

Allt handlar om att upprätthålla tobaksbranschens ekonomiska vinstintressen i människors ohälsa och syftar inte till något som helst positivt för konsumenterna.

Botemedlet mot detta är i dag Tobacco Endgame rökfritt Sverige 2025 tobaksfritt2025.se som syftar till att skapa en stark opinion för att våra folkvalda vidtar de nödvändiga åtgärder som krävs för att stätta stopp för tobaksbranschens destruktiva affärsverksamhet.

Låt oss, rökare, snusare och alla andra tillsammans, se till att tobaksbranschen sätts i konkurs.

Bo Hellgren