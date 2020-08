Debatt: Småföretagen går på knäna, medan stödpengarna uteblir

Redan tidigt i våras stod det klart hur storföretagen skulle kompenseras för de ekonomiska problem Sveriges medicinska planering av covid-19-krisen beräknades medföra.

Nu i augusti samma år, i det som vanligtvis är mitten av en blomstrande högsäsong, står dock 400 000 enskilda näringsidkare och deras anställda fortfarande helt utan relevant och långsiktig hjälp.

Inom Företagarna framhåller vi riskerna med att enskilda näringsidkare sätts på undantag. Det är också orimligt att valet av företagsform ska avgöra om en företagare omfattas av Sveriges trygghetssystem eller inte.

Utan förändring är de stödåtgärder som införts inte bara särbehandlande utan också allvarligt förödande för Sverige och välfärdssystemet. Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Det är just nu de företagen som står utan hjälp och tar den största smällen i krisen. Utan småföretagen blir det tufft för Sverige att hålla arbetslösheten nere.

Det är skrämmande att se den tydliga okunskap om situationen som råder när Magdalena Andersson (S) misstänker att behovet av stödåtgärder är mindre än vad regeringen förutspått.

"Antingen väntar man med att söka, eller också är behovet mindre än vi trodde därför att de svenska företagen går bättre än vi befarade", säger Magdalena Andersson (S) till SVT.

I själva verket är det tvärt om, stödbehovet är större, så pass stort att den hjälp omsättningsstödet ger knappt ens är värt det administrativa besväret. Det är som en droppe i havet för många enskilda näringsidkare.

Det stora problemet med omsättningsstödet är för det första att det bara gäller för omsättningsminskningen under mars och april i år. Många av småföretagen, speciellt inom turism, mathantverk, kultur och underhållning har sin högsäsong under sommarmånaderna. Omsättningen i mars och april är låg även andra år och resulterar alltså inte i någon nämnvärd kompensation.

För det andra får bara kostnader som hyror, telefon, elförbrukning och djurfoder räknas in i kalkylen för omsättningsstöd. Löner till personal exempelvis, får inte räknas in. Många av de enskilda näringsidkarna är små flexibla tjänsteföretag med låga hyror och billiga telefoner. De stora kostnaderna är direkta kostnader, kostnader direkt förknippade med uppdrag. Direkta kostnader får inte räknas in i beräkningen.

I mitt eget fall, jag driver ett litet tjänstebolag som normalt sysselsätter tre personer, resulterade omsättningsstödet i 16000 kronor. Drar man bort den administration det tagit både för mig själv och min bokföringskonsult att söka och få ut stödet blir det strax över 10000 kronor kvar. En droppe i havet, knappt värt det administrativa besväret att söka. 10000 kronor är inte ett relevant kompensation, det är ett bevis på okunskap.

Regeringen behöver å det snaraste rätta till sina stödåtgärder så hjälpen når fram dit där den gör nytta

Så, Magdalena Andersson, fundera en vända till är du snäll, innan du drar slutsatsen att företagen går så bra att de inte ids söka omsättningsstödet.

Regeringen behöver å det snaraste rätta till sina stödåtgärder så hjälpen når fram dit där den gör nytta. Att retroaktiv släppa in även enskilda firmor till systemet för korttidspermittering vore det enda rätta. Även en förlängning av omsättningsstödet åtminstone över sommaren samt inkludera lönekostnader däri skulle säkra arbetsplatser framgent.

Företagare bör även få möjlighet till A-kassa på deltid. I dag måste man lägga sin firma helt och hållet vilande för att kunna få A-kassa. Man får som före detta företagare inte ens svara på mail eller företagsrelaterade telefonsamtal för att uppbära A-kassa.

Alternativet blir att lägga ner företagen och betala ut A-kassa till både företagare och deras anställda i en nära framtid. Det är rent slöseri med företagsamhet, entreprenörskap och mänskliga resurser. Resurser Sverige behöver för att upprätthålla välfärden.

Anna-Maria Nordström,

Enskild näringsidkare i Hedemora Kommun,

Vice ordförande i Företagarna Hedemora