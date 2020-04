Debatt: Strandenområdet ska ge oss alla framtidstro

Tisdagen 7 april tog kommunstyrelsen i Mora beslut om att skicka ut en förfrågan till marknaden gällande den framtida utvecklingen på Strandenområdet. MoraAlliansens partier; Centerpartiet, Morapartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna stod bakom beslutet med stöd av Socialdemokraterna.

Det centrala i detta ärende är att bygga en ny högstadieskola. Förutom fräscha nya lokaler vill vi ge elever större möjligheter till språkval, ämnesfördjupningar och profilinriktningar, samt ge lärare möjligheter till samverkan och mer pedagogiskt utformade salar. Efter flera utredningar har Strandenområdet setts som mest lämplig för en skola. Med den nya genomfarten byggs även gång- och cykelvägar, vilket ger säkra skolvägar. Det är också en fördel med närheten till resecentrum som är ett nav för busstrafiken. Platsen ligger dessutom nära frilufts- och idrottsområden, såsom Prästholmen, Sandängarna, Tingsnäs och hela älvområdet mot gymnasiet. Detaljerna om hur lokalerna och skolgården ska utformas blir givetvis ett arbete som både pedagoger och elever ska vara delaktiga i.

Målet har också varit att hitta samarbetsmöjligheter med andra verksamheter. En kulturscen har länge efterfrågats och att ha den i anslutning till skolan och även kulturskolan Miranda känns naturligt. Scenen kan dessutom locka hit större evenemang på tider då skolan är stängd.

En annan fråga som behöver utredas vidare gäller bibliotekets placering. Det skulle kunna stärka både undervisning och bibliotek att ha dem i anslutning till varandra, samt att en sidoeffekt skulle bli att ge liv och rörelse på området under fler tider. Att en eventuell flytt av bibliotek skulle urholka Mora centrum är en risk som finns, men vi ser det snarare som en möjlighet att få vårt centrum att växa. Tänk ett vackert gångstråk från Fridhemsplan via Mora kyrka till Strandenområdet och vidare mot resecentrum. Om verksamhet flyttas från stan får vi se över vad som ska in i stället. I och med att vi även planerar att bygga bostäder i Tingsnäsområdet vidgas hela centrumområdet. Vi är öppna för olika lösningar och har inte låst fast oss. Det här är en provtryckning mot den privata marknaden för att se vad svaret blir. Vi har en stark tro på Moras framtid och utveckling!

En idrottshall finns också med i förfrågningsunderlaget och den ska i första hand skolan använda, men även våra föreningar. Idrottshallen skulle dessutom nyttjas vid större idrottsevenemang som till exempel innebandyturneringar och under Vasaloppet.

Det som väckt många frågetecken, gäller om det ska vara möjligt med hotell på området. Anledningen till att det kommit fram är för att en kulturscen och idrottshall möjliggör för fler evenemang. Det ökar också intresset för en extern aktör att etablera sig i Mora. Det här blir en fråga för marknaden, och det är inte något som kommunen varken ska äga, bygga eller driva. I förfrågningsunderlaget kan hotell ändras till andra administrativa lokaler, vilket öppnar för fler alternativ som kontorshotell.

Mora kommun har stora investeringsbehov, och förutom skolor och förskolor, behöver vi bygga äldreboenden samt öka underhållet av våra vägar. Det behövs fler aktörer i Mora för att vi ska klara av detta. På insändarsidor har en del ifrågasatt lämpligheten med en skola nära ett hotell eller andra kommersiella lokaler, men här är det viktigt att tänka att skolan är en del av samhället. Den skolutredning som genomförts visar att fördelarna med placeringen av skola på Strandenområdet är många. I många kommuner ligger skolan i centrum, med en mängd verksamheter runt omkring. Man kan se det som ett hot eller en möjlighet. Vi väljer det senare.

Strandenområdet är en strategisk plats. Det utgör en entré till Mora och ska spegla det som är centralt och viktigt för oss. Vi vill där lyfta fram några av våra kärnområden, nämligen utbildning, kultur, idrott och turism. Moraborna och särskilt ungdomar ska känna att vi satsar på framtiden, våra företagare och fritidsföreningar ska kunna se möjligheter och utomstående ska lockas hit både för besök och inflyttning. Vi tror på en positiv utveckling för Mora och nu mer än någonsin behöver vi ha framtidstro!

Rose-Mari Bogg (C)

För- och grundskolenämndens ordförande i Mora

Anna Hed (C)

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Mora