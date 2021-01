Debatt: Trumpismen är inte slut

Det som händer i USA i januari 2021 är tecken på ett land i sönderfall och det är inget nytt.

Ganska snart efter att jag flyttat dit 1999, kunde man höra röster som sa: "När fascismen kommer till USA kommer den med ett leende." Det med tanke på det märkliga valet år 2000, och därefter 11 september-attackerna, följt av de överilade och klumpiga svar på detta attentat, som ledde till det eviga "kriget mot terrorismen".

Hemmavid noterade man George Bush juniors självbelåtna flin och speciallagarna som inskränkte yttrandefriheten och ökade angiveriet.

Bush är den millenniepresident som har flest liv på sitt samvete, kanske 500 000 i de olika krigen. Redan då florerade märkliga konspirationsteorier om 11 september-attackerna och mycket annat. Rasismen riktades mest mot fienderna i krigen medan religionen kopplades ihop med Bushs slogan: "konservativ medkänsla".

Under ytan skeppade näringslivet samtidigt iväg industrijobben till billigländer (Kina), en grogrund till missnöje som inletts under Clintons 90-tal. När sedan en svart president sade "yes, we can" men fick den ekonomiska kraschen 2008 i knät, lades grunden till giftermålet mellan rasism, religion och förakt för det man kallade "etablissemanget".

Att den lagstiftande makten fastställde valresultatet var en styrka mitt i förnedringen

Donald Trump övertog den ökände mediemannen Alex Jones påståenden och drev redan 2013 tesen om att Obama inte var född i USA. Samtidigt förstod han intuitivt att gammal amerikansk "community" ersatts av en konspirativ nätbubbla, att det fanns massivt missnöje med försvunna jobb, en vit skräck för växande minoriteter och inte minst: en högdragen elit som inte förstod, tyvärr manifesterat av Hillary Clinton 2016.

Washington den 6 januari 2021 liknar München 1923. Både tyskättlingen Trumps och österrikaren Hitlers första kuppförsök misslyckades. I båda fallen: en taktisk reträtt följer. Men stämningarna och rörelserna bakom finns kvar och kan resultera i Donald seniors – eller juniors – triumferande leende om några år.

Demokratins hopp står till de unga generationerna och – överraskande? – den formella maktdelningen.

1933 kunde Hitler direkt använda existerande speciallagar mot oppositionen. Trumps verkställande makt kunde inte ändra valresultatet ens med ett kuppförsök. Att den lagstiftande makten fastställde valresultatet var en styrka mitt i förnedringen. Liksom att den dömande makten (HD) avslog alla påståenden om valfusk.

Erik Eriksson

USA-kännare