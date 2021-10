Debatt: Trygghetsvakter - ett liberalt förslag

Inför tisdagens kommunfullmäktige den 12 oktober har Moderaterna i Borlänge lämnat in en motion om att kommunen ska inrätta trygghetsvakter i områden med hög otrygghet.

Vi i Liberalerna tycker att det är en mycket bra motion. Vi tycker faktiskt att den är så bra att Liberalerna myntade begreppet trygghetsvakter och vi lämnade in motion om detta redan i april 2017. Den behandlades och avslogs vid fullmäktige i december 2017. Den som vill kan gå in på nätet och läsa, diarienumret är 2017/1411. Vi tycker att det är ett så pass bra förslag att vi också gick till val på det 2018 och var med och förhandlade in det i majoritetens 100-punktsöverenskommelse, under punkt 18 om att möjliggöra fler vakter på plats i oroliga delar av staden i avvaktan på att fler poliser kommer på plats.

Vi är naturligtvis glada för att även Moderaterna vill vara med och driva liberal politik men vi tycker det är hederligt att tydliggöra för väljarna att vi drivit frågan om trygghetsvakter från start.

Men allvarligt talat så borde Borlänges största oppositionsparti förmå mer än att kopiera andras förslag, särskilt som deras motion till största del är ett ordagrant plagiat. Det har borlängeborna rätt att förvänta sig.

Monica Lundin (L)

kommunalråd, gruppledare kommunfullmäktige

John Thornander (L)

ledamot kommunfullmäktige

Boel Högberg (L)

ledamot kommunfullmäktige

Jerk Pros (L)

ersättare kommunfullmäktige

Arne Lissmats (L)

ersättare kommunfullmäktige