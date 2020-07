Debatt: Vården måste sättas under lupp

Coronapandemin har avslöjat stora brister i äldrevården, men även vården uppvisar skrämmande brister. Vi kan läsa om hur operationer ställs in och hur vårdköerna växer. Det kan inte enbart skyllas på pandemin utan det finns skäl att misstänka att det även beror på misshushållning av vårdresurser.

Kan det istället vara så att svenska läkare har viktigare saker att göra än att ta emot patienter?

Ett välfärdsland som Sverige borde vara rustat för att klara ett större sjukdomsutbrott. Enligt statistik från OECD (2019) ligger vi i topp när det gäller offentliga utgifter för vården. Inom EU (27) är det bara tre länder, Norge, Tyskland och Österrike, som spenderar mer än vi gör på vården. Även när det gäller antal läkare har vi det gott ställt. Här ligger vi på delad fjärdeplats tillsammans med Tyskland med 4,3 läkare per 100 000 invånare, men efter Österrike (5,2), Norge (4,9) och Litauen (4,6). Polen ligger sist med 2,4.

När det handlar om nödvändiga resurser som pengar och läkare ser det således bra ut, åtminstone i jämförelse med våra europeiska grannar. Frågor väcks dock om vi granskar den statistik som rör utnyttjandet av resurser. Svenskarna hade minst antal läkarkonsultationer inom Europa med endast 2,7 konsultationer per capita under 2019. Det är ungefär samma nivå som i till exempel Mexiko eller Costa Rica. Motsvarande antal konsultationer i jämförbara länder i Europa är 9,9 i Tyskland, 6,6 i Österrike och 4,4 i Norge.

Det är i alla fall anmärkningsvärt att tyska läkare mäktar med närmare fyra gånger fler konsultationer än svenska läkare

I bästa fall hade ju detta kunnat bero på att folkhälsan är bättre i Sverige än i jämförbara länder, men de långa kötiderna står mot detta. Kan det istället vara så att svenska läkare har viktigare saker att göra än att ta emot patienter? Kanske forska eller ägna sig åt administration? I så fall är det en misshushållning av resurser med tanke på de vårdbehov som kötiderna vittnar om. Det är i alla fall anmärkningsvärt att tyska läkare mäktar med närmare fyra gånger fler konsultationer än svenska läkare. Ännu sämre ställt är det när det gäller vårdplatser.

Trots våra stora utgifter för sjukvården har vi lägst antal vårdplatser inom hela EU, nämligen 2,1 platser per 1000 invånare. Motsvarande siffror för Tyskland är 8 platser, Österrike 7,3 och Norge 3,5. Vi är, tillsammans med Chile, näst sämst inom hela OECD (sämst är Mexiko). Enligt statistik från Sveriges Kommuner och Regioner har antalet platser minskat med en fjärdedel under bara de senaste tio åren. Är det så att vi svenskar inte behöver läggas in på sjukhus? Så är givetvis inte fallet.

Återigen talar vårdköerna och den växande så kallade "vårdskulden" mot detta. Pandemin har även avslöjat att det är illa ställt med tillgängliga respiratorer och lagren för vårdutrustning gapar i många fall tomma. Läkarförbundet skrev nyligen på sin hemsida att "Utöver vårdplatser utgör väntetider, överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter numera ett normaltillstånd på många håll i landet. Risken för medicinska misstag, vårdskador och försämrad vårdkvalitet ökar när behandling fördröjs och patienter vårdas på avdelningar som saknar rätt utrustning och medicinsk kompetens.".

Politiker och beslutsfattare berömmer vår fantastiska sjukvårdspersonal, men ser inte till att ersätta dem efter förtjänst. Det är nu hög tid att inte enbart äldreomsorgen sätts under lupp, utan även vården.

Är det inte dags att granska och ompröva hur vi hushållar med våra resurser, hur vi prioriterar och organiserar, så vi kan erbjuda en trygg, tillgänglig, god och likvärdig vård till alla?

Välfärdslandet Sverige har fått sig en kraftig törn – kanske kan det komma något gott ur detta?

Jörgen Elbe

Professor i företagsekonomi