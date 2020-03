Debatt: Vart tog det kristna kärleksbudskapet vägen?

Falu pastorat – såsom i ett företag?

När kyrkan gick från statlig myndighet till frikyrka började arbetet med att organisera om verksamheten. Skulle man fortsätta på myndighetsvägen, hitta en egen form eller försöka kopiera andra organisationer? Det fanns flera alternativ och på nyhetsplats ser vi resultatet.

Kyrkan har valt företagsmodellen med affärsredovisning. När kunderna försvinner minskar intäkterna och personalen kan sägas upp på grund av arbetsbrist. Den privata arbetsrätten bjuder att det ska finnas en arbetsgivare. Församlingen har tagit sig rätten att kalla sig arbetsgivare.

En avdelning på kyrkokansliet heter SKAO, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, med förebild i Svenskt näringsliv. En anställd gör reklam i Kyrkans tidning för sina råd om hur man ska göra sig av med anställda. Blir det domstol har SKAO egna jurister.

Månglarna har tagit över templet. Hur gick det till?

Pengar satsas på att bygga varumärken, byta namn och brevpapper. Advokater gör svindyra utredningar om laglighet och arbetsmiljö. Utlandskyrkan får se sina pengar gå till pr-kampanjer. Prästkragar knäpps av och på. Anställda får en massa pengar för att byta arbetsgivare till en annan församling. Biskoparna, som inte längre har någon ledande roll, skriver välmenande brev om att de håller med Greta Thunberg och betonar vikten av undervisning. Stiftens jurister brottas med överklaganden av församlingsbeslut. När klaganden får rätt kan den nya potentaten församlingen, strunta i domkapitlets beslut. Domkapitlet har inga tvångsmedel.

När kunderna försvinner försöker församlingarna skaffa nya intäkter. Begravningsbyråer ligger inom affärsidén "liv och död". Betalda begravningar av ickemedlemmar? Konfessionell förskola kan vara riskabelt. Skolor kan hyra in sig på avslutningar, men man får inte förkunna. En församling startar en pub. En annan tar betalt av främlingar som söker sig till kyrkan. En skulle driva bageri och kafé. Det slutade i hiskliga förluster, en braskande konkurs och en flyende präst.

Det finns många modeller för att driva företag. Det talas om ledarskap. Management kommer från franskans "menage", jämför menageri. En dyster organisationsforskare beskrev management som "The art of committing suicide on an organisation". Andra talar om skräckväldet management by fear. Affärsredovisning, minskat kundunderlag och arbetsbrist! Månglarna har tagit över templet. Hur gick det till? Vart tog det kristna kärleksbudskapet vägen?

Arne Grip

arbetsmiljökonsult åt Linköpings stift 1996-99